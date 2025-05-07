Juno麥浚龍去年底叫停工作 休養數月宣布6月重啟亞博騷

麥浚龍（Juno）於2018年一手策劃《The Album》專輯系列，成功以1986年切爾諾貝爾核洩為背景骨幹，將一對名為董折和浦銘心的年輕人愛情故事帶進樂迷心中。短短三年間，Juno成就「The Album」三部曲，樂迷亦見證董折與浦銘心從結合、磨合到決裂，Juno創作的「The Album」系列包含三張專輯，30首歌及一眾角色，透過音樂、影像及文字交織成電影劇本式的完整音樂企劃，訴說董折和浦銘心糾纏一生的愛情故事。
Juno成功樹立本土樂壇罕見的音樂企劃典範，此音樂企劃如同電影般衍生眾多角色，三部曲更匯集黎明、古天樂、林家棟、謝安琪、林嘉欣、韋羅莎、鄭伊健等藝人參與。2020年，《The Album》專輯系列宣告完美落幕，但董折與浦銘心的故事似未終結。為迎接5周年，Juno於去年底宣布開啟番外篇《The Album : In the Name of a Father.》，把故事終章搬上舞台，可是Juno當時身體抱恙，因聲帶勞損及支氣管炎，最終決定延期被迫暫緩計畫。
經Juno休養後，此企劃將於今年6月重啟，新篇章不僅延續董折和浦銘心的宿命，還加入女兒董浦視覺。故事始於董浦在舊居發現的破舊公文袋，揭開一段隨時間流逝而漸被遺忘的淒美往事，她拼湊這些零散記憶碎片，解開父母董折和浦銘心羈絆一生的謎團，謎底揭「終」，真相將呈現到香港亞洲博覽館Arena舞台上。
《Juno Mak Presents: The Album : In the Name of a Father.》將於2025年6月21日假亞博Arena舉行。因應早前演出的延期安排，本次演出特設原購專屬優先訂票通道，予去年購票觀眾優先於今個月14日下午3時至晚上11時59分尊享新場次購票機會。Live Nation會員可於年5月15日下午3時至晚上11時59分優先購票。
《Juno Mak Presents: The Album : In the Name of a Father.》
日期: 2025年6月21日 (星期六)
演出時間: 晚上8時
地點: 亞洲國際博覽館 Arena
門票: HKD 999 / 799 / 599 (全坐位)
原購專屬優先訂票
2025年5月14日(星期三)下午3時至晚上11時59分
Live Nation 會員優先購票
2025年5月15日(星期四)下午3時至晚上11時59分
公開發售
2025年5月16日(星期五)下午3時起