Juno麥浚龍去年底叫停開騷計劃 休養後數月宣布6月重啟站亞博舞台

麥浚龍（Juno）於2018年一手策劃《The Album》專輯系列，成功以1986年切爾諾貝爾核洩為背景骨幹，將一對名為董折和浦銘心的年輕人愛情故事帶進樂迷心中。短短三年間，Juno成就「The Album」三部曲，樂迷亦見證董折與浦銘心從結合、磨合到決裂，Juno創作的「The Album」系列包含三張專輯，30首歌及一眾角色，透過音樂、影像及文字交織成電影劇本式的完整音樂企劃，訴說董折和浦銘心糾纏一生的愛情故事。

Juno成功樹立本土樂壇罕見的音樂企劃典範，此音樂企劃如同電影般衍生眾多角色，三部曲更匯集黎明、古天樂、林家棟、謝安琪、林嘉欣、韋羅莎、鄭伊健等藝人參與。2020年，《The Album》專輯系列宣告完美落幕，但董折與浦銘心的故事似未終結。為迎接5周年，Juno於去年底宣布開啟番外篇《The Album : In the Name of a Father.》，把故事終章搬上舞台，可是Juno當時身體抱恙，因聲帶勞損及支氣管炎，最終決定延期被迫暫緩計畫。