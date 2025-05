Juno麥浚龍去年底叫停開騷計劃 休養後數月宣布6月重啟站亞博舞台

麥浚龍(Juno)於2018年一手策劃《The Album》專輯系列,成功以1986年切爾諾貝爾核洩為背景骨幹,將一對名為董折和浦銘心的年輕人愛情故事帶進樂迷心中。短短三年間,Juno成就「The Album」三部曲,樂迷亦見證董折與浦銘心從結合、磨合到決裂,Juno創作的「The Album」系列包含三張專輯,30首歌及一眾角色,透過音樂、影像及文字交織成電影劇本式的完整音樂企劃,訴說董折和浦銘心糾纏一生的愛情故事。 Juno成功樹立本土樂壇罕見的音樂企劃典範,此音樂企劃如同電影般衍生眾多角色,三部曲更匯集黎明、古天樂、林家棟、謝安琪、林嘉欣、韋羅莎、鄭伊健等藝人參與。2020年,《The Album》專輯系列宣告完美落幕,但董折與浦銘心的故事似未終結。為迎接5周年,Juno於去年底宣布開啟番外篇《The Album : In the Name of a Father.》,把故事終章搬上舞台,可是Juno當時身體抱恙,因聲帶勞損及支氣管炎,最終決定延期被迫暫緩計畫。

經Juno休養後,此企劃將於今年6月重啟,新篇章不僅延續董折和浦銘心的宿命,還加入女兒董浦視覺。故事始於董浦在舊居發現的破舊公文袋,揭開一段隨時間流逝而漸被遺忘的淒美往事,她拼湊這些零散記憶碎片,解開父母董折和浦銘心羈絆一生的謎團,謎底揭「終」,真相將呈現到香港亞洲博覽館Arena舞台上。 《Juno Mak Presents: The Album : In the Name of a Father.》將於2025年6月21日假亞博Arena舉行。因應早前演出的延期安排,本次演出特設原購專屬優先訂票通道,予去年購票觀眾優先於今個月14日下午3時至晚上11時59分尊享新場次購票機會。Live Nation會員可於年5月15日下午3時至晚上11時59分優先購票。