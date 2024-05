Justin Bieber夫婦分享遊日靚相 Hailey暗示佗B女

樂壇小天王Justin Bieber,近日和27歲太太Hailey Bieber在日本旅行,兩人不停更新IG,分享開心旅遊時光。Hailey早前發布多張照片,又寫下「little cherry blossoms on my nails little cherry blossom in my belly(我指甲上有小櫻花、我的肚子裡是小櫻花」的附文。而Justin則寫道:「They wish baby, they wish.(他們希望有孩子)。」

照片中Bieber夫婦去了參觀藝術家村上隆的展覽,又品嘗地道鐵板燒,以及Hailey挺著孕肚的美照。全球網友紛紛問道:「BB Bieber是否女嬰」、「是女孩」、「請趕緊確認BB是女孩」等留言。部分fans猜測他們女兒的名叫「Blossom Bieber」。