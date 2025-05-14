Justin Bieber欠債過億美元傳破產 開濾鏡談上帝釣魚

美媒TMZ製作紀錄片《TMZ Investigates：What Happened to Justin Bieber》，安排在今晚美國東部時間晚上9時在Fox頻道播出。紀錄片中大爆Justin在金錢、婚姻、宗教等秘密。

Justin Bieber在2009年出道以來新聞不斷，近年令他最困擾肯定是性罪犯饒舌歌手Diddy的性侵事件，據聞他出道後被Diddy「睇中」，被迫進行非一般關係。現時就被財困纏擾。

Justin在2022年的巡唱中途取消，令他欠下數千萬美元債務。

Justin出道開始的財政交由好友Scooter Braun管理，但兩人去年因金錢鬧翻。

Justin在2022年舉行巡迴演唱會Justice World Tour時，因健康問題多次取消演出。他一旱收取主辦商4,000萬美元，但因無法完成巡唱而欠下3,000萬美元債務。最後，他與主辦商簽下協議，10年內還清巡唱欠債。他還過第一期欠款後已沒有還款，其業務經理表示：「Justin已沒錢可還。」最近盛傳Justin已破產，現只是苦撐奢華生活。

同時，TMZ查到Justin一直付少了前經理人Scooter Braun佣金，至今已高達8,000萬美元。以目前的經濟情況，Justin根本無力還款。

另外，他昨日在IG開live用濾鏡令自己樣子變怪，大談對上帝、榮譽、婚姻、釣魚等話題，網民擔心他情緒愈不穩，最後走上不歸路。