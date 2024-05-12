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娛樂
2024-05-12 17:03:28

Justin Bieber母於襯家史提芬寶雲IG留言 Hailey不是懷雙胞胎

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生活

相中可見Hailey小腹微微隆起。

加拿大30歲男歌手Justin Bieber，早前宣布結婚6年的太太Hailey Bieber懷孕，兩人又發布在美國夏威夷拍下的最新誓言影片。短片與照片均可看見身穿喱士婚紗的Hailey，小腹微微隆起，接近兩人的消息人士對雜誌《People》透露，「兩人知道Hailey懷孕後，開心了一整天，並且感到非常幸福。」

 

該位知情人士又指：「Justin很早就想與家人和親朋好手友分享喜訊，但直到最近才公開消息。」而Justin的影視製作人母親Pattie Mallette，於Hailey的荷李活男星爸爸史提芬寶雲(Stephen Baldwin)的社交帳號上留言，「恭喜你，公公。我們最可愛的孫子即將來臨。」

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Justin媽媽Pattie Mallette，於襯家史提芬寶雲IG留言，並恭喜你，做公公。

Pattie Mallette又稱，Hailey不是懷有雙胞胎：「不是雙胞胎，我都希望是。我意思是指。希望他們最終會有多於一個孩子。無論何時再有孩子，他們都會生出可愛的寶寶。現在一個就夠了。(No not twins lol I wish. I just mean in general. Hopefully they will have more than one eventually. They will make beautiful babies whenever they have them. One is enough for now)」

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接近Justin夫婦人士宣稱，兩人非常期待新生命降臨。

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Justin與Hailey發布婚照，並宣布布喜。

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