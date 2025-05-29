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娛樂
2025-05-29 15:45:00

Justin Bieber老婆成商業奇才 美妝公司被Elf Beauty花78億元收購

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Justin Bieber老婆成商業奇才 美妝公司被Elf Beauty花78億元收購

Justin Bieber老婆成商業奇才 美妝公司被Elf Beauty花78億元收購

美國歌手Justin Bieber28歲模特兒妻子Hailey Bieber，近日將她創立的化妝品品牌Rhode，以高達10億美元(78.3億港元)價格，賣給E.l.f. Beauty，正式邁入成功女商人行列。她的商業成就讓人驚豔，並展現她在美妝界影響力。

 

E.l.f. Beauty今日宣布這筆收購交易，該公司計劃藉此進軍化妝品(護膚)領域。其執行長Tarang Amin表示：「Rhode是一個充滿潛力的品牌，預計將像火箭一樣快速成長。」這一次收購不僅豐富了集團的產品組合，也將Hailey Bieber作為創辦人，繼續保留在公司內擔任首席創意官(CCO)，和創新主管的職位，負責產品開發和行銷策略推廣。

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Hailey Bieber與她的團隊，做成了一單大deal。 Hailey Bieber晉身成為商業奇才。 成功做成一單大deal，Hailey Bieber擺起鬼臉。

Hailey2022年與兩位合夥人創立Rhode，並在短短三年內迅速提升品牌價值。根據財報，截至3月底的財政年度，Rhode的客戶群增長了一倍，淨銷售額達到2.12億美元(17.32億港元)。品牌的驚人增長主要依賴於線上業務，未來計劃在年底前擴展到北美和英國的零售商。

 

美國經濟媒體CNBC分析，認為E.l.f. Beauty想借助Hailey的網路fans群，吸引年輕消費者。Hailey在新聞稿中表示：「自創立Rhode以來，我的願景就是打造日常必備的護膚品和混合化妝品。與Elf合作的機會，將幫助我們擴大觸及更廣泛的社區，並拓展全球分銷網絡。」

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作為時尚界代表，Hailey Bieber過去的工作，主要集中擔任時裝模特，亦是一位知名KOL。她的成功不僅在於她的名人身份，更是她對美妝行業的獨到眼光和商業頭腦。

Justin Bieber的28歲妻子，成為新一代商業奇才。 Justin與Hailey於2018年結婚，並於去年8月生下了一個兒子。 Justin與Hailey婚後一直恩愛。

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