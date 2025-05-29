Justin Bieber老婆成商業奇才 美妝公司被Elf Beauty花78億元收購

美國歌手Justin Bieber的28歲模特兒妻子Hailey Bieber，近日將她創立的化妝品品牌Rhode，以高達10億美元(約78.3億港元)價格，賣給E.l.f. Beauty，正式邁入成功女商人行列。她的商業成就讓人驚豔，並展現她在美妝界影響力。

E.l.f. Beauty今日宣布這筆收購交易，該公司計劃藉此進軍化妝品(護膚)領域。其執行長Tarang Amin表示：「Rhode是一個充滿潛力的品牌，預計將像火箭一樣快速成長。」這一次收購不僅豐富了集團的產品組合，也將Hailey Bieber作為創辦人，繼續保留在公司內擔任首席創意官(CCO)，和創新主管的職位，負責產品開發和行銷策略推廣。