Justin Bieber自爆患罕見疾病 面癱拍片無法控制臉部表情

加拿大歌手Justin Bieber宣布取消巡迴演唱會，他昨日（10）還拍片透露患上了一種罕見神經性疾病「拉姆齊特綜合症」（Ramsay Hunt Syndrome），耳朵與臉部的神經受病毒攻擊，導致面部麻痺，影片可見他無法控制臉部表情，臉歪嘴斜，還不時反白眼，右邊臉面癱無法做出表情。



Justin Bieber憑《Baby》在全球爆紅，2018年和索模Hailey Bieber結婚，其妻Hailey在疫情期間已突然出現中風症狀，並緊急送醫，檢查後發現她腦中有血栓，導致她暫時缺氧，幸而有驚無險。今次卻輪到Justin Bieber，他在IG突透露自己罹患該罕見疾病，明顯可見他的面部神經失調，既反白眼及抽搐，讓Fans相當憂心。



據了解，拉姆齊特綜合症是一種帶狀皰疹的罕見併發症，典型症狀就是引起神經麻痺、面癱、頭暈及耳痛等，發病頭三天內是黃金治療期，免疫力較差的人較易受到感染。