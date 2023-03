JW否認拜金｜與有錢人拍拖不是釣金龜 認定破產男友陪對方過難關

否認釣金龜



由於男友背景,JW由公開戀情至今一直被指「拜金」,對此她節目中頻喊:「unfair(不公平)!」,「對呀!好煩呀!我從來認為falling in love with someone rich,唔等於釣金龜!有乜嘢釣啫?對女仔來說幾unfair!我拍拖不會想太多,但公開後有不少這些字眼是unfair!大學畢業以來,我一直勤力工作,我從來、從來!無問過任何人攞錢,亦沒問過屋企人攞錢,從來靠自己!但外間一有標籤,就忘記了我的努力,譬如我跟誰一起,過去幾年就唔使做,現在就需要出返來工作,這完全是錯!我一直都有工作,疫情我都還在拍劇,真的很unfair。現在我不上網看留言,因為他們根本不了解我,亦認為不需要跟所有人解釋,我相信繼續勤力工作,終會有人看見!」