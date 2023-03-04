JW否認拜金｜與有錢人拍拖不是釣金龜 認定破產男友陪對方過難關

由梁泰來主持的《星光背後》邀得王灝兒(JW) 任嘉賓。JW在節目中憶述當年簽約試音純為見黎明、低潮期後離巢對黎明與前公司亦只有感恩並沒有埋怨，亦剖白了與男友拍拖六年，外間對她的不公批評的感受。 節目中，JW指自己拍拖經驗不算多，次數五隻手指數得完，而男友最先吸引她是性格，「主要是性格，他又識好多嘢，可以教我很多！我們喜歡的東西很相近，都鍾意hip hop音樂，又鍾意食嘢，又有很多共同朋友及興趣，所以令到我們一起行落去。」

否認釣金龜

由於男友背景，JW由公開戀情至今一直被指「拜金」，對此她節目中頻喊：「unfair（不公平）！」，「對呀！好煩呀！我從來認為falling in love with someone rich，唔等於釣金龜！有乜嘢釣啫？對女仔來說幾unfair！我拍拖不會想太多，但公開後有不少這些字眼是unfair！大學畢業以來，我一直勤力工作，我從來、從來！無問過任何人攞錢，亦沒問過屋企人攞錢，從來靠自己！但外間一有標籤，就忘記了我的努力，譬如我跟誰一起，過去幾年就唔使做，現在就需要出返來工作，這完全是錯！我一直都有工作，疫情我都還在拍劇，真的很unfair。現在我不上網看留言，因為他們根本不了解我，亦認為不需要跟所有人解釋，我相信繼續勤力工作，終會有人看見！」

JW 表示會好好保護男友。