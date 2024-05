王灝兒(JW)與前卓悅太子爺葉韋彤(Tarzan) 拍拖約6年,不時在社交平台放閃,去年2月7日男友因家族生意問題,被法庭頒發破產令,身為女友的JW同日推出歌曲《陪你》以示不離不棄,並曾堅定宣告:「我哋講心唔講金」。

相隔一年,這段情似乎未能跨過共患難的考驗,現年33歲的JW今日(21日)中午在社交平台宣布回復單身,寫道︰「Almost forgot how its like to be single after 13 years of being in a relationship」,意指經歷了13年的拍拖生涯後,差點忘記單身的感覺,示意已經與Tarzan分手。