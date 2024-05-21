王灝兒(JW)與前卓悅太子爺葉韋彤(Tarzan) 拍拖約6年，不時在社交平台放閃，去年2月7日男友因家族生意問題，被法庭頒發破產令，身為女友的JW同日推出歌曲《陪你》以示不離不棄，並曾堅定宣告：「我哋講心唔講金」。

相隔一年，這段情似乎未能跨過共患難的考驗，現年33歲的JW今日(21日)中午在社交平台宣布回復單身，寫道︰「Almost forgot how its like to be single after 13 years of being in a relationship」，意指經歷了13年的拍拖生涯後，差點忘記單身的感覺，示意已經與Tarzan分手。