JW男友一家破產 王灝兒以新歌傳情首回應婚期

王灝兒(JW)男友葉韋彤（Tarzan）與其父母遭宏安集團旗下財資管理服務附屬公司富英有限公司申請破產，昨日高等法院向Tarzan一家頒布破產令。今日JW出席港台的「廣播九十五周年十大中文金曲」記者會，她表示多謝大家關心，並稱之前已回應過幾次，不想講太多，令男友因自己的關係而見報。
JW稱男友破產不會影響到她，一直都是靠自己去努力工作，而二人一直感情穩定，亦沒有特別定下婚期。 她透露3月要拍攝《痞子殿下2》，希望年底可以舉行音樂會。她說︰「人生就係咁，有高高低低，唔放棄就得。」
否認無綫與港台不和
提到無綫與港台因為去年合辦《香港金曲頒獎典禮》，最後反面收場，今日各大唱片公司均派高層出席，惟無綫未有高層現身。JW表示只知高層們今日要開會，否認兩台不和，並說︰「我哋唔係好Friend咩？唔係我都唔會喺度。」
新歌向男友派定心丸
另外，JW日前推出新歌《陪你》，由雷深如 J. Arie作曲、鍾說填詞，歌詞大談甘苦與共的情節，似是向男友大派定心丸。包括「聽說哪個到情人節要情人吃半島嗎 我卻最愛到情人節我們茶記亂去花 叫炒蛋鮮奶 同步多麼歡快 繁複的都瓦解」、「窘境我會 陪你休閒 每天 每天 如實在挖苦之際盛讚 別太多 就這麼你你我我最簡單 別太寡 就這麼你送我無窮絢爛 望你一兩眼 醫了傷患 每天 每天 讓愛戀再晉升一關」。