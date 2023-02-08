JW男友一家破產 王灝兒以新歌傳情首回應婚期

王灝兒(JW)男友葉韋彤（Tarzan）與其父母遭宏安集團旗下財資管理服務附屬公司富英有限公司申請破產，昨日高等法院向Tarzan一家頒布破產令。今日JW出席港台的「廣播九十五周年十大中文金曲」記者會，她表示多謝大家關心，並稱之前已回應過幾次，不想講太多，令男友因自己的關係而見報。

JW稱男友破產不會影響到她，一直都是靠自己去努力工作，而二人一直感情穩定，亦沒有特別定下婚期。 她透露3月要拍攝《痞子殿下2》，希望年底可以舉行音樂會。她說︰「人生就係咁，有高高低低，唔放棄就得。」