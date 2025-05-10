JW 疑再釣「金龜」？ 坐董事包廂睇英超球賽曬富貴生活

JW(王灝兒) 經常被指「拜金」 ，去年5月她在社交網宣布回復單身，與拍拖近7年的男友葉韋彤(Tarzan)分手。Tarzan是前化妝品連鎖店太子爺，去年他與母親被法庭頒布破產令，不少人得知JW回復單身後，揶揄她只能跟Tarzan共富貴，不能共患難。JW分手後寄情工作，又搞茶飲店生意，日前她就在社交網大曬坐董事會包廂（Director's Box）睇英超球賽的短片，生活非常富貴。



JW 繼曬出豪宅以及開箱數千元的拖鞋後，日前，她拍片分享坐董事會包廂觀賞紐卡素對曼聯英超球賽，片中 JW 大曬入廂房食飯的片段，她自言：「坐得入去嘅咧都喺啲好重要嘅人」，又與英格蘭領隊杜曹合照，其後，更落草地睇球員熱身，中場休息期間，她返董事廂房夾糖食，待遇非凡，JW 寫道：「坐董事會包廂看英超」更表示：「今次好好睇！」有不少網民都猜測JW 疑有新戀情，更估她是否再次釣金龜。

