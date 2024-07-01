K-Pop傳奇BoA 10月首爾開騷 門票周五起網上預購

韓國K-Pop傳奇女歌手BoA(寶兒)，宣布將在首爾舉辦個人演唱會，已經年多未有開show的她，10月12、13日於首爾奧林匹克公園手球競技場，舉辦《BoA LIVE TOUR - BoA: One's Own》個人演唱會，將以其高品質舞台製作，呈現她多年的佳作。

這次《BoA LIVE TOUR》，是繼去年3月舉辦的20周年紀念演唱會後，時隔約1年零7個月，再度舉行公演，樂迷可一次過欣賞BoA歷年佳作、熱門歌曲等，無與倫比的歌舞，就是當年只得15歲的BoA，帶著這些歌曲與舞台演出，打出韓國南征西討。