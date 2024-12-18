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娛樂
2024-12-18 16:32:05

K-POP界King & Queen下月亞博開騷 Jisoo否認來港參與活動

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《Empire Music Fest 2025》下月5日及6日將於亞洲博覽館AsiaWorld-Arena舉行。

《Empire Music Fest 2025》下月5日及6日將於亞洲博覽館AsiaWorld-Arena舉行。

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國際知名音樂廠牌EMPIRE MUSIC將在下月殺入香港，定在15日及6日假亞洲博覽館AsiaWorld-ArenaEmpire Music Fest 2025》。

本地主辦單位於日前宣布是次香港活動《Empire Music Fest 2025》，為配合「King & Queen」主題，屆時會帶來K-POP界頂級陣容，以炙手可熱的兩位King & Queen為香港樂迷帶來驚，有傳上月來港參與CHANEL 2024/25 早春度假系列時裝G-Dragon（GD）亦有望出席。

G-Dragon被指有望出席亞博舉行的《Empire Music Fest 2025》。 GD上月來港參與CHANEL 2024/25早春度假系列時裝展。

網上炒車引起民憤

不過，距離開騷只剩大約半個月，官方仍遲遲未公開演出名單，網上流傳BLACKPINK成員Jisoo將來港出席Empire Music Fest 2025》，可是Jisoo方面昨日已作出否認，表示不會參與是次香港音樂會；澄清一出，引起大批粉絲及網民湧到香港主辦方官方社交網留言鬧爆，有人寫：「我X你放流料？$3899搵鬼買？」、「你都型喎！引到Jisoo本尊出嚟否認！想出名都唔係咁吓嘛！有無興趣解釋兩句？！例如俾黑客hack咗之類？」、「明天優先搶票，但連陣容都不公布？盲盒音樂會？」及至今日下午，官方佢未公布演出陣容及作出任何回應。

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網上流傳BLACKPINK成員Jisoo將來港出席《Empire Music Fest 2025》。 Jisoo方面否認來港參與音樂會。 Jisoo Jisoo 網民對Jisoo誤傳來港參與音樂會之消息引發爭議。

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