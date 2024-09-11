K-Pop首位虛擬偶像nævis出道 MV遊走數位空間與現實世界(有片)

韓國SM娛樂創造、首位AI虛擬流行偶像nævis，昨日正式出道，推出單曲《Done》並於SMTOWN的YouTube首播。單曲《Done》象徵著nævis逃離長期壓抑的空間，邁向自由第一步。歌曲中神秘而緊張的氛圍，以及雄偉的synth wave之音，完美傳達她對新世界的渴望，讓人感受到她心靈深處的掙扎，與追求自由的決心。

此外，歌詞講述了在完成一章(Done)後，nævis義無反顧地走向SM宇宙裡的有趣故事，展現她獨特的世界觀和理念。敘述不僅引人入勝，也讓聽眾享受音樂的同時，能夠深入思考自由與自我探索的重要性。

隨著《Done》的音源公開，MV也隨之發布，畫面描繪nævis抵達城市後，如何自由地與現實世界接軌的情景。MV中跨越數位空間和現實世界的多樣化視覺效果，預計將進一步提升樂迷的沉浸感，讓人更深刻地體驗到nævis所傳遞的視覺美感與情感共鳴。