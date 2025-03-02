Kakaball跳舞比賽奪冠 張繼聰不敵女兒冧功買巨型鼓放豪宅

張繼聰與謝安琪（Kay）的7歲細女張靖（Kakaball）向來極有表演慾，近年更進軍幕前，跟爸媽媽一齊拍廣告。Kakaball熱愛跳舞，日前 ，她參加跳舞比賽，更成為雙料冠軍。
謝安琪於社交網分享Kakaball參加跳舞比賽的片段，片中見Kakaball穿上火紅色舞衣，露出腰部，Kakaball瘋狂扭腰，又打側手翻，大曬舞技，而張繼聰與謝安琪則與其他家長一樣，坐在觀眾席為女兒拍片打氣，謝安琪興奮寫到：「Kakaball 同一班朋友仔好努力練習比賽嘅新舞步，成功贏得『兒童組齊舞冠軍』同『網上最受歡迎大獎』啊﹗個個小朋友都好叻叻﹗妹妹每日放學返嚟都會自動自覺抽時間練舞，嗰種專注同埋努力，真係令我好感動。大家一齊俾多啲鼓勵呢位咁乖嘅小朋友吖﹗」前HotCha成員張紋嘉寫道：「叻左好多啊！好想睇佢live!!」更笑自嘲：「我把刀已經生咗銹。」蕭唯展則笑言：「勁過媽媽」。
而前日（28日），張繼聰就在社交網表示應Kakaball要求買了一套鼓，片中見一套超巨型的鼓坐落在豪宅中，非常誇張，兩父女即時夾歌，Kakaball負責打鼓，張繼聰則負責彈結他，張繼聰笑言：「經過咗3分鐘熱度，踏入第4分鐘又成日都爹哋爹哋，終於買咗鼓擺喺屋企…呢次真係豁出去，我而家有少少驚，小姐你真係要堅持，如果唔係，我要去上堂，如果有一日你見到我成為咗鼓手，你明點解，不過噚晚第一次咁樣玩，又真係好sweet嘅」，不少網民都大讚Kakaball青出於藍，多才多藝。