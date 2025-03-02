Kakaball跳舞比賽奪冠 張繼聰不敵女兒冧功買巨型鼓放豪宅

張繼聰與謝安琪（Kay）的7歲細女張靖（Kakaball）向來極有表演慾，近年更進軍幕前，跟爸媽媽一齊拍廣告。Kakaball熱愛跳舞，日前 ，她參加跳舞比賽，更成為雙料冠軍。

謝安琪於社交網分享Kakaball參加跳舞比賽的片段，片中見Kakaball穿上火紅色舞衣，露出腰部，Kakaball瘋狂扭腰，又打側手翻，大曬舞技，而張繼聰與謝安琪則與其他家長一樣，坐在觀眾席為女兒拍片打氣，謝安琪興奮寫到：「Kakaball 同一班朋友仔好努力練習比賽嘅新舞步，成功贏得『兒童組齊舞冠軍』同『網上最受歡迎大獎』啊﹗個個小朋友都好叻叻﹗妹妹每日放學返嚟都會自動自覺抽時間練舞，嗰種專注同埋努力，真係令我好感動。大家一齊俾多啲鼓勵呢位咁乖嘅小朋友吖﹗」前HotCha成員張紋嘉寫道：「叻左好多啊！好想睇佢live!!」更笑自嘲：「我把刀已經生咗銹。」蕭唯展則笑言：「勁過媽媽」。