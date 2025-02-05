Kanye West偕裸體妻格林美搶風頭 名咀Jimmy Kimmel痛批：老鼠博影相

美國著名清談節目主持人Jimmy Kimmel，在其節目《Jimmy Kimmel Live》中，嚴厲批評說唱歌手Kanye West和他的Bianca Senseri，在《第67屆格林美頒獎典禮》紅地氈上的挑釁性行為。

Jimmy Kimmel周一晚在其在節目中稱，「昨晚，又有一隻老鼠從洞裡鑽出來，在《格林美頒獎典禮》紅地氈上行走及博影相，而他正是Kanye West。」他繼續說道，「和他一起出現的妻子Bianca Sensei，甚麼都沒穿。」他又拿韋史密夫(Will Smith)於2022年在《第94屆奧斯卡頒獎典禮》上，打了基斯洛克(Chris Rock)一巴相提並論，他補充道，「如果當時韋史密夫(Will Smith)在紅地氈上，一巴掌打在Kanye West的臉上，那麼一切都會被原諒。」