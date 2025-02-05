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娛樂
2025-02-05 16:05:00

Kanye West偕裸體妻格林美搶風頭 名咀Jimmy Kimmel痛批：老鼠博影相

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Kanye West和Bianca Senseri的挑釁性行為，惹來不少爭議。

Kanye West和Bianca Senseri的挑釁性行為，惹來不少爭議。

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美國著名清談節目主持人Jimmy Kimmel，在其節目《Jimmy Kimmel Live》中，嚴厲批評說唱歌手Kanye West和他的Bianca Senseri，在《第67屆格林美頒獎典禮》紅地氈上的挑釁性行為。

Jimmy Kimmel周一晚在其在節目中稱，「昨晚，又有一隻老鼠從洞裡鑽出來，在《格林美頒獎典禮》紅地氈上行走及博影相，而他正是Kanye West。」他繼續說道，「和他一起出現的妻子Bianca Sensei，甚麼都沒穿。」他又拿韋史密夫(Will Smith)2022年在《第94屆奧斯卡頒獎典禮》上，打了基斯洛克(Chris Rock)一巴相提並論，他補充道，「如果當時韋史密夫(Will Smith)在紅地氈上，一巴掌打在Kanye West的臉上，那麼一切都會被原諒。」

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Jimmy Kimmel在節目《Jimmy Kimmel Live》中，嚴厲批評Kanye West的行為非常失禮。 Bianca Censori於《格林美》紅地氈，脫下黑色皮草時，裡面全裸。 兩人去《格林美頒獎典禮》after party繼續狂歡，Bianca 的打扮都很惹火。

Kanye West 2022年與Kim Kardashian離婚後，於20231月與Bianca Sensei再婚。而他周日偕妻子出席《格林美頒獎典禮》時，Bianca Sensei突然脫下外套，露出內裡完全透視的裙裝，以全裸服飾示人。當時兩人立即被保安人員驅逐出場，更有傳原來二人沒邀請函，專誠到會場搶風頭。如此高調無賴的作風，引來Jimmy Kimmel痛批。

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