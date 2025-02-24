Kanye West發行加密貨幣$YZY 揚言出售平台X個人帳戶

美國rapper Kanye West近日新聞不斷，他的言論經常引起軒然大波，最新一單就是他公開宣稱，即將發行個人加密貨幣$YZY，引發外界高度關注。Kanye 2月22日在社交媒體的限時動態中表示，將於下周正式發行加密貨幣$YZY，並稱：「目前市場上流通的$YZY，所有版本皆為『假貨』。」

根據CoinDesk報道，$YZY預計將成為Kanye的官網Yeezy指定官方支付貨幣，讓fans持$YZY能直接在Yeezy購買限定商品。不過，原定於2月20日發行的計畫，據傳已遭延後。有指幣安(Binance)方面與Kanye仍有些合作細節問題未解決，幣安的聯合創辦人趙長鵬，更對他留言：「已私訊你了」，暗示雙方可能正進行幕後洽談，