Kanye West發行加密貨幣$YZY 揚言出售平台X個人帳戶

美國rapper Kanye West近日新聞不斷，他的言論經常引起軒然大波，最新一單就是他公開宣稱，即將發行個人加密貨幣$YZY，引發外界高度關注。Kanye 2月22日在社交媒體的限時動態中表示，將於下周正式發行加密貨幣$YZY，並稱：「目前市場上流通的$YZY，所有版本皆為『假貨』。」
根據CoinDesk報道，$YZY預計將成為Kanye的官網Yeezy指定官方支付貨幣，讓fans持$YZY能直接在Yeezy購買限定商品。不過，原定於2月20日發行的計畫，據傳已遭延後。有指幣安(Binance)方面與Kanye仍有些合作細節問題未解決，幣安的聯合創辦人趙長鵬，更對他留言：「已私訊你了」，暗示雙方可能正進行幕後洽談，
Kanye過去對加密貨幣的立場，與現在發生360度轉變，他在2月9日，曾在社交媒體上表態：「我不會發行任何加密貨幣。」又稱自己只做熱愛且熟悉的事，對於他的態度急促變化，甚至傳出他可能已出售自己在X(原稱：Twitter)的社交媒體帳號，這引發市場的疑慮。
此外，有指馬斯克(Elon)的老竇Errol Musk有意出迷因幣、美國總統特朗普有意發行加密貨幣$TRUMP，隨著愈來愈多名人參與加密貨幣，該市場將迎來更多熱潮與爭議，Kanye的$YZY幣會否能引發新一波投資風潮，仍有待投資者觀察。