Katch Our Life｜陳蕾型格性感挑機Jeffrey大露背 與洪嘉豪大玩「颷行李車」(多圖+有片)

陳蕾以西裝外套配bra top登場，密實中見性感。(羅錦鴻攝)

陳蕾(Panther)、洪嘉豪(Kano)和魏淩笙(Jeffrey)首度合作的《KATCH OUR LIFE 陳蕾 x 洪嘉蒙×魏浚笙 音樂會》昨晚(16日)於亞博Arena舉行。陳蕾以西裝外套配bra top性感登場，Jeffrey則玩露背又大騷麒麟臂。「PKJ」3人難得合作，當然要大玩crossover，Kaho首次挑戰重金屬搖滾音樂，又與陳蕾玩4手聯彈合唱《我想和你好好的》，並與Jeffrey首度公開演唱從未曝光合唱歌 《我感覺到》。3人不只在台上又跳又唱，更唱住玩「颷行李車」。

洪嘉豪挑戰搖滾 曲風 陳蕾首先以《娛樂人生、《失約巴黎》及《謎之微笑》為音樂會揭開序幕，辣㷫全場。接著3人跟觀眾打招呼，陳蕾一臉認真表示希望今晚能帶俾大家美好又難忘的回憶，不過當她與Kaho對望，即差點忍不住笑，然後再表示說好不可搞笑。 接著， 3人送上一系列搖滾歌曲，洪嘉豪和陳蕾對唱《神的不在場證明》炸爆舞台後，再挑戰唱鐵樹蘭的《遊戲.遊戲》重金屬搖滾曲風，Jeffrey則以一身壞孩子裝束唱台灣樂隊東城衞的《夠愛》。陳蕾再自彈自唱《0.1秒後的世界》接力。

Jeffrey大露背唱情歌 氣氛一轉，3人帶領觀眾進入情愛音樂世界，kaho與Jeffrey首次公開演唱未曝光的全新合唱歌《我感覺到》及Kaho的《還原淚》，盡現Bromance默契。繼而陳蕾與Kaho深情演繹《我想和你好好的》並大玩四手聯彈，Jeffrey亦帶來未推出的新歌《孤獨美食家》，三人遊走於不同的情愛幻象之間，接連唱出《漫天星》、《黑玻璃》、《我懂》、《窮小子》、《傢俬》、《跟你分擔失落比較快樂漫》等多首抒情作品，聽得觀眾如痴如醉，其間當Jeffrey換上大露背西裝，引來全場起哄尖叫。

限定組合「KPJ」跳唱 一夜限定的「PKJ」組合，當然也要大展舞技，陳蕾、Kaho與Jeftrey唱《我的世界地圖》、《伸縮自如的愛》及《我說不可以》時載歌載舞，全場觀眾歡呼聲不絕。音樂會尾聲，3人分享感受，陳蕾認真表示，難得同台開騷，決定多合唱少solo環節，不料Kaho卻在旁邊抹汗，令陳蕾哭笑不得。Kaho抺著汗指出，3人各走不同音樂路線，陳蕾偏向搖滾路線，Jeffrey主力流行音，他自己則擅長sweet情歌，crossover交出不同形式的表演。Jeffrey自爆讀小六已看陳蕾《亞洲星光大道》，更對陳蕾當年造型，形象深刻。他多謝兩拍檔，「同你哋排練，好有做同一件事的感覺。」Kaho贊同，「好耐冇做過咁enjoy的騷。」3人一同送上《五瓣玫瑰》後，更在台上「飈行李車」唱《海邊的呀豪》，接著送上《Never SayNever》和《相信一切是最好的安排》結束音樂會。 不過encore聲不絕，他們再次上台，Jeffrey穿上貼身的背心大騷麒麟臂，唱陳奕迅(Eason)的《1874》，Kaho送上《及時作樂》，陳蕾以《凡星》為演唱會畫上囻滿句號。