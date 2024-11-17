Katch Our Life｜Jeffrey小學睇《亞洲星光大道》識陳蕾 台上與洪嘉豪大玩「颷行李車」(多圖+有片)

陳蕾以西裝外套配bra top登場，密實中見性感。(羅錦鴻攝)

陳蕾(Panther)、洪嘉豪(Kano)和魏淩笙(Jeffrey)首度合作的《KATCH OUR LIFE 陳蕾 x 洪嘉蒙×魏浚笙 音樂會》昨晚(16日)於亞博Arena舉行。陳蕾以西裝外套配bra top性感登場，Jeffrey則玩露背又大騷麒麟臂。「PKJ」3人難得合作，當然要大玩crossover，Kaho首次挑戰重金屬搖滾音樂，又與陳蕾玩4手聯彈合唱《我想和你好好的》，並與Jeffrey首度公開演唱從未曝光合唱歌 《我感覺到》。3人不只在台上又跳又唱，更唱住玩「颷行李車」。

洪嘉豪挑戰搖滾 曲風 陳蕾首先以《娛樂人生、《失約巴黎》及《謎之微笑》為音樂會揭開序幕，辣㷫全場。接著3人跟觀眾打招呼，陳蕾一臉認真表示希望今晚能帶俾大家美好又難忘的回憶，不過當她與Kaho對望，即差點忍不住笑，然後再表示說好不可搞笑。 接著， 3人送上一系列搖滾歌曲，洪嘉豪和陳蕾對唱《神的不在場證明》炸爆舞台後，再挑戰唱鐵樹蘭的《遊戲.遊戲》重金屬搖滾曲風，Jeffrey則以一身壞孩子裝束唱台灣樂隊東城衞的《夠愛》。陳蕾再自彈自唱《0.1秒後的世界》接力。

Jeffrey大露背唱情歌 氣氛一轉，3人帶領觀眾進入情愛音樂世界，kaho與Jeffrey首次公開演唱未曝光的全新合唱歌《我感覺到》及Kaho的《還原淚》，盡現Bromance默契。繼而陳蕾與Kaho深情演繹《我想和你好好的》並大玩四手聯彈，Jeffrey亦帶來未推出的新歌《孤獨美食家》，三人遊走於不同的情愛幻象之間，接連唱出《漫天星》、《黑玻璃》、《我懂》、《窮小子》、《傢俬》、《跟你分擔失落比較快樂漫》等多首抒情作品，聽得觀眾如痴如醉，其間當Jeffrey換上大露背西裝，引來全場起哄尖叫。

限定組合「KPJ」跳唱 一夜限定的「PKJ」組合，當然也要大展舞技，陳蕾、Kaho與Jeftrey唱《我的世界地圖》、《伸縮自如的愛》及《我說不可以》時載歌載舞，全場觀眾歡呼聲不絕。音樂會尾聲，3人分享感受，陳蕾認真表示，難得同台開騷，決定多合唱少solo環節，不料Kaho卻在旁邊抹汗，令陳蕾哭笑不得。Kaho抺著汗指出，3人各走不同音樂路線，陳蕾偏向搖滾路線，Jeffrey主力流行音，他自己則擅長sweet情歌，crossover交出不同形式的表演。 Jeffrey自小睇陳蕾《亞洲星光大道》 Jeffrey自爆讀小六已看陳蕾《亞洲星光大道》，對當年的陳蕾已留下深刻形象。他多謝兩拍檔，「同你哋排練，好有做同一件事的感覺。」Kaho贊同，「好耐冇做過咁enjoy的騷。」3人一同送上《五瓣玫瑰》後，更在台上「飈行李車」唱《海邊的呀豪》，接著送上《Never SayNever》和《相信一切是最好的安排》結束音樂會。不過encore聲不絕，他們再次上台，Jeffrey穿上貼身的背心大騷麒麟臂，Kaho表示與Jeffrey因拍戲熟絡，估不到兩人年齡雖有差距，但都喜歡聽謝霆鋒、陳奕迅的砍曲，接著他選唱了陳奕迅(Eason)的《1874》，Kaho送上《及時作樂》，陳蕾以《凡星》為演唱會畫上囻滿句號。

《KATCH OUR LIFE 陳蕾 x 洪嘉豪 × 魏浚笙 音樂會》完整歌單 《娛樂人生》(陳蕾) 《》 ﻿﻿﻿《失約巴黎》 (魏浚笙) ﻿﻿﻿《謎之微笑》(洪嘉豪) ﻿﻿﻿《神的不在場證明》 (陳蕾與洪嘉豪合唱) ﻿﻿﻿《遊戲.遊戲》（原唱：鐵樹蘭）洪嘉豪 ﻿﻿﻿《夠愛》（原唱：東城衞）魏浚笙 《0.1秒後的世界》(陳雷自彈自唱) ﻿﻿﻿《第一個迷》(魏浚笙) ﻿﻿﻿《我感覺到》（洪嘉豪與魏浚笙新歌） ﻿﻿﻿《還原淚》 (洪嘉豪與魏浚笙） ﻿﻿﻿《我想和你好好的》(陳蕾與洪嘉豪四手聯彈) ﻿﻿﻿《逆時車站》(陳蕾) ﻿﻿﻿《孤獨美食家》（魏浚笙新歌） ﻿﻿﻿﻿《漫天星》 (洪嘉豪) 《老積》+《我懂》 (洪嘉豪與魏浚笙) ﻿﻿﻿《窮小子》 (洪嘉豪與陳蕾) 《傢俬》 (魏浚笙) ﻿﻿﻿《跟你分擔失落比較快樂》 (洪嘉豪) ﻿﻿《我的世界地圖》﻿ (3人合唱) ﻿﻿﻿﻿《伸縮自如的愛》 (3人合唱) ﻿﻿﻿《我說不可以》 (3人合唱) ﻿﻿﻿《五瓣玫瑰》 (3人合唱) ﻿﻿﻿《海邊的呀豪》 (3人合唱) ﻿﻿﻿﻿《Never Say Never》 (3人合唱) ﻿﻿﻿《相信一切是最好的安排》 (3人合唱) Enocre 《1874》(原唱：陳奕迅) 《及時行樂》(洪嘉豪) 《凡星》(陳蕾)