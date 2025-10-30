熱門搜尋:
娛樂
2025-10-30 17:00:00

KATSEYE萬聖節企劃向Mariah Carey致敬 獲偶像真身出鏡表示支持

美國樂壇天后Mariah Carey，近日現身國際女團KATSEYE的萬聖節特別企劃MV，引來雙方fans熱議。昨日KATSEYE透過全球fans平台WeverseYouTube，發布名為《All I Want for Halloween isGabriela》的影片企劃，慶祝萬聖節來臨。

 

KATSEYE 6位成員在影片中，身穿Mariah Carey熱門MV中的經典造型，重現所有樂迷都能認出的標誌性場景和姿勢。包括Daniela穿著滾軸溜冰鞋亮相，讓人想起Mariah Carey在《Fantasy》時期造型；而Lara則以性感連身裙和《Obsessed》中的撩人表演，吸引觀眾眼球。Sophia以純白造型向歌曲《Honey》致敬。

 

身著婚紗的Manon，則向歌曲《We Belong Together》取經；Yoonchae穿上象徵著《All I Want for Christmas Is You》的紅色聖誕服裝，為現場氣氛增添活力；Megan則模仿Mariah Carey在《Heartbreaker》中的化身Bianca，散發出歡快的氣息。

KATSEYE在萬聖節特別企劃中，向Mariah Carey不同時期的經典造型作致敬。 KATSEYE所扮Mariah Carey不同時期的經典造型。 雙重fans編輯的對比圖。 在MV結尾，Mariah Carey突然露出現，大讚KATSEYE。 KATSEYE《All I Want for Halloween is…Gabriela》MV，在YouTube上載不到一天，點擊率迅速超過100萬次。

全員《Rainbow》彩虹背心扮歌后

影片的高潮部分，KATSEYE全員則穿著靈感源自Mariah Carey專輯《Rainbow》的彩虹背心套裝，演唱她們的大熱歌曲《Gabriela》。這次萬聖節專場表演，完美展示6位成員的個人特色和幽默感。在影片結尾，Mariah Carey驚喜現身，並對KATSEYE表現表示讚賞，她說：「她們太可愛了，我的女兒也很喜歡KATSEYE。」

 

KATSEYEAll I Want for Halloween isGabrielaMV，融入對樂壇前輩致敬，Mariah Carey驚喜亮相，更增添影片的吸引力。上線不到一天，該MV的點擊率便迅速突破100萬次，顯示出她們強大的關注度和人氣。

