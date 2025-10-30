KATSEYE萬聖節企劃向Mariah Carey致敬 獲偶像真身出鏡表示支持

美國樂壇天后Mariah Carey，近日現身國際女團KATSEYE的萬聖節特別企劃MV，引來雙方fans熱議。昨日KATSEYE透過全球fans平台Weverse和YouTube，發布名為《All I Want for Halloween is…Gabriela》的影片企劃，慶祝萬聖節來臨。

KATSEYE 6位成員在影片中，身穿Mariah Carey熱門MV中的經典造型，重現所有樂迷都能認出的標誌性場景和姿勢。包括Daniela穿著滾軸溜冰鞋亮相，讓人想起Mariah Carey在《Fantasy》時期造型；而Lara則以性感連身裙和《Obsessed》中的撩人表演，吸引觀眾眼球。Sophia以純白造型向歌曲《Honey》致敬。

身著婚紗的Manon，則向歌曲《We Belong Together》取經；Yoonchae穿上象徵著《All I Want for Christmas Is You》的紅色聖誕服裝，為現場氣氛增添活力；Megan則模仿Mariah Carey在《Heartbreaker》中的化身Bianca，散發出歡快的氣息。