Katy Perry前夫Russell Brand疑性侵4女 拍片否認婚內出軌(有片)

英國諧星Russell Brand曾與樂壇天后Katy Perry結婚，不料，他近日被多名女子控性侵，甚至傳出事件發生在他與Katy Perry婚姻未結束期間，受害者更是疑似有未成年人。Russell Brand親自拍片否認此事。

據3間英國媒體《星期日泰晤士報》、《泰晤士報》和第四頻道的《Dispatches》報導，Russell Brand涉嫌2006年至2013年間性侵4名女性。第1位聲稱他在洛杉磯家中壓牆硬上，而《泰晤士報》稱有醫療記錄；第2位則透露在16歲時，遭到當時30歲的Russell Brand侵犯；第3位女性表示，與對方在洛杉磯工作時，遭到性侵犯，並被威脅若告訴別人，會採取法律行動；第4位表明不僅遭到對方的性侵犯，更是遭到對方身體和情感虐待。

Russell Brand曾以無厘頭的言論與「瘋癲」的表演型態大受歡迎，在娛樂圈大爆紅，他也坦言曾非常得意忘形，直言自己是個爛人；不過，面對多名女子的控訴，他則以短片回應，強調是在兩情相悅的情況下才發生性行為，絕對沒有性侵。