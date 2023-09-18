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娛樂
2023-09-18 10:40:37

Katy Perry前夫Russell Brand疑性侵4女 拍片否認婚內出軌(有片)

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Katy Perry前夫Russell Brand疑性侵4女 拍片否認婚內出軌

Katy Perry前夫Russell Brand疑性侵4女 拍片否認婚內出軌

英國諧星Russell Brand曾與樂壇天后Katy Perry結婚，不料，他近日被多名女子控性侵，甚至傳出事件發生在他與Katy Perry婚姻未結束期間，受害者更是疑似有未成年人。Russell Brand親自拍片否認此事。

Russell Brand在2010至2012年與Katy Perry结婚。 Russell Brand在2010至2012年與Katy Perry结婚。 Russell Brand在2010至2012年與Katy Perry结婚。 Russell Brand於《尼羅河謀殺案》中飾演Linus Windlesham Russell Brand於《尼羅河謀殺案》中飾演Linus Windlesham Russell Brand於《尼羅河謀殺案》中飾演Linus Windlesham Russell Brand於《尼羅河謀殺案》中飾演Linus Windlesham

據3間英國媒體《星期日泰晤士報》、《泰晤士報》和第四頻道的《Dispatches》報導，Russell Brand涉嫌2006年至2013年間性侵4名女性。第1位聲稱他在洛杉磯家中壓牆硬上，而《泰晤士報》稱有醫療記錄；第2位則透露在16歲時，遭到當時30歲的Russell Brand侵犯；第3位女性表示，與對方在洛杉磯工作時，遭到性侵犯，並被威脅若告訴別人，會採取法律行動；第4位表明不僅遭到對方的性侵犯，更是遭到對方身體和情感虐待。

Russell Brand曾以無厘頭的言論與「瘋癲」的表演型態大受歡迎，在娛樂圈大爆紅，他也坦言曾非常得意忘形，直言自己是個爛人；不過，面對多名女子的控訴，他則以短片回應，強調是在兩情相悅的情況下才發生性行為，絕對沒有性侵。

Katy Perry過往也在受訪時，透露曾被前夫傷害Russell Brand，並表示對方的控制欲很強，如同此次出面指控的女性所說，遭到情感虐待，及被嚴格控制；Russell Brand仍堅持沒有犯下「性侵、精神虐待」等惡行，照常在舞台上做脫口秀，似乎沒有受到影響。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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