熱門搜尋:
復活節2025 SIERRA SEA 特朗普關稅戰 網上熱話 DSE 2025 新店關注組 姜濤 健身 行山路線 二手樓 好去處 三命 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-04-14 22:00:00

Katy Perry升空前介紹太空船艙 11分鐘之旅被嘲似去迪士尼

分享：
Katy將會坐上這艘太空船升空。

Katy將會坐上這艘太空船升空。

adblk5

40歲天后Katy Perry即將成為首位上太空的流行歌手，香港時間今晚(14日)9點30分，她就與亞馬遜創辦人Jeff Bezos的未婚妻Lauren Sanchez等女性，乘坐Jeff的太空公司Blue Origin火箭升空，進行歷時11分鐘的太空任務。Katy今日在IG分享太空船艙的樣貌。

Katy到達NASA的太空訓練艙。

Katy到達NASA的太空訓練艙。

Katy指著自己的太空座位。

Katy指著自己的太空座位。

太空唱歌

穿上藍色太空衣的Katy在短片中展示訓練中使用的太空船艙。「好了，我現在帶你們看看這幾天的訓練用太空船艙，我是坐在2號位的。我會在艙內唱歌，一定要唱。」

太空衣由Jeff Bezos未婚妻Lauren設計，她向《紐約時報》透露：「讓我們重新想像太空衣。一般來說，服裝是為男性設計，之後才修改作女裝。我認為太空衣既優雅亦帶點性感，令太空多點趣味。」
 

adblk6
前排左一就是亞馬遜創辦人Jeff Bezos未婚妻Lauren，她負責設計這款自言性感的太空衣。

前排左一就是亞馬遜創辦人Jeff Bezos未婚妻Lauren，她負責設計這款自言性感的太空衣。

嘲諷似遊樂場

一行六人的女性太空計劃，歷時11分鐘，她們的太空船只升空至地球大氣層邊緣，不會進入太空軌道。

女星Olivia Munn本月初在節目中質疑這次升空任務。她說：「她們到底做甚麼？你們知我意思？」隨即惹來觀眾大笑。「現在世上有這麼多重要事做，她們上太空做甚麼？」

主持人提到停留太空只是11分鐘。Olivia即說：「11分鐘還未到達迪士尼樂園的中心位置。」
 

女星Olivia Munn嘲笑六位有權有勢的女性，這次太空之旅就如去迪士尼玩樂。

女星Olivia Munn嘲笑六位有權有勢的女性，這次太空之旅就如去迪士尼玩樂。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能