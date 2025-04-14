Katy Perry升空前介紹太空船艙 11分鐘之旅被嘲似去迪士尼

40歲天后Katy Perry即將成為首位上太空的流行歌手，香港時間今晚(14日)9點30分，她就與亞馬遜創辦人Jeff Bezos的未婚妻Lauren Sanchez等女性，乘坐Jeff的太空公司Blue Origin火箭升空，進行歷時11分鐘的太空任務。Katy今日在IG分享太空船艙的樣貌。

太空唱歌 穿上藍色太空衣的Katy在短片中展示訓練中使用的太空船艙。「好了，我現在帶你們看看這幾天的訓練用太空船艙，我是坐在2號位的。我會在艙內唱歌，一定要唱。」 太空衣由Jeff Bezos未婚妻Lauren設計，她向《紐約時報》透露：「讓我們重新想像太空衣。一般來說，服裝是為男性設計，之後才修改作女裝。我認為太空衣既優雅亦帶點性感，令太空多點趣味。」



前排左一就是亞馬遜創辦人Jeff Bezos未婚妻Lauren，她負責設計這款自言性感的太空衣。

嘲諷似遊樂場 一行六人的女性太空計劃，歷時11分鐘，她們的太空船只升空至地球大氣層邊緣，不會進入太空軌道。 女星Olivia Munn本月初在節目中質疑這次升空任務。她說：「她們到底做甚麼？你們知我意思？」隨即惹來觀眾大笑。「現在世上有這麼多重要事做，她們上太空做甚麼？」 主持人提到停留太空只是11分鐘。Olivia即說：「11分鐘還未到達迪士尼樂園的中心位置。」



女星Olivia Munn嘲笑六位有權有勢的女性，這次太空之旅就如去迪士尼玩樂。