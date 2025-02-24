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娛樂
2025-02-24 20:15:51

Katy Perry巡迴騷7成門票未賣出

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繼珍妮花洛庇絲後，另一天后Katy Perry演唱會門票銷情慘淡。

繼珍妮花洛庇絲後，另一天后Katy Perry演唱會門票銷情慘淡。

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業界稱為演唱會三大女王之一的Katy Perry，即將舉行巡迴演唱會「The Lifetimes」，可惜門票銷售情況欠佳。據美國版《太陽報》報道，Katy在美國舉行巡迴騷，門票在今年1月29日開始發售，在紐約等大城市的門票銷情尚可，但有幾站的小城市門票就非常慘淡。
在售票網Ticketmaster可看到明尼蘇達州的Minneapolis Target Center，只賣出3成門票。科羅拉多州丹佛市的Ball Arean於5月15日開騷，但目前仍有8成門票未賣出。
今次門票銷售欠佳的其中原因，是Katy早前宣布與疑犯性侵的醫生Dr. Luke合作專輯，她最近接受網台主持表示：「他(Dr. Luke)是我眾多合作者之一，我的專輯完全源自他的靈感。」這番言論激嬲了一眾樂迷，直接影響門票銷情。

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The Lifetimes Tour門票上月開始發售。

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Minneapolis Target Center門票仲有7成空位(藍色)。

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