Kay@Beanies裸辭唔做空姐 將半年儲蓄all in《分手的決心》

女團Beanies成員之一的Kay李凱翹，日前推出首支個人單飛歌曲《分手的決心》。Kay為了出新歌傾囊而出，將近半年因為Beanies所賺到的錢都押上，她說：「除咗Beanies賺到嘅錢，連呢半年返菲林店part time、教瑜珈賺到嘅所有錢都擺咗喺做歌上，好耐無試過咁熱血，希望我嘅作品大家會喜歡同有共嗚。」

未入行當歌手前，Kay是一名空姐，做了8年後選擇裸辭，成為了獨立歌手，去年與Jaime, Geor, Winky及Chiutung組成唱作女團Beanies。眼見其他成員陸續單飛出solo歌曲，Kay亦趕上步伐，推出個人單曲《分手的泱心》。對於裸辭一事，Kay說：「原來全心全意做自己喜歡嘅嘢，真係好值得！由裸辭到而家，都係用緊自己嘅儲蓄，最希望可以有多啲班教，有多啲機會接主持工作，同埋要再慳啲。」Kay笑言自從裸辭後，成為了一位精明的消費者，最喜歡留意各樣的優惠。 《分手的決心》由Kay與Patrick Yip合作寫曲部份，填詞找來小克，編曲及監製由Patrick Yip負責。日前，Kay為歌曲拍攝MV，請來中學師弟KF做導演及曾參與ViuTV真人show節目《戀愛staycation》的林嘉宏當男主角，由於拍攝的景點很多，所以分了兩日拍攝。

喜歡攝影的Kay最難忘的除了是可以在黑房親手手沖黑白菲林，還有拍爆喊的過程，她說：「室內拍嗰日，一roll機就要我爆喊，本身好擔心，但好多謝我嘅acting coach（演戲導師） Donovan，佢好了解我，知道要點去引導我，喺我隔離一路講嘢，已經可以令我好快投入到個情緒爆喊出嚟！」另外，Kay表示第一日拍完外景，收工的時候租用的車卻忽然爆軚，她說：「最後全部人喺維修區嘅空地度等咗個半鐘，但係嗰個半鐘大家傾偈傾得好開心。」Kay表示以前做空姐，旅行佔了她的人生很大部份的時間，所以，MV其中一個景點是在機場維修區拍攝，令她重拾不少回憶，份外感觸和開心。