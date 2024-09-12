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娛樂
2024-09-12 13:19:15

Kay@Beanies飛台灣拍MV前扭傷腳 一直講錯導演名爆瘀事

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Beanies成員Kay李凱翹推出新歌《只因你悲觀》。

Beanies成員Kay李凱翹推出新歌《只因你悲觀》。

Beanies成員Kay李凱翹，今年4月底推出首支個人單飛歌曲《分手的決心》後，近日她再推出第二首單曲《只因你悲觀》。歌曲由Chelsea Rodgers作曲，李峻一填詞，山姆及Joe Lei編曲，Joe Lei監製，Kay指今次的曲風比較groovy，她亦特別邀請Win Win為副歌部份排了舞步。Kay說︰「Win Win非常專業，喺我能力範圍內排咗一段好有趣嘅舞，可以連繫到歌詞。」

Kay希望透過歌曲，令人有情緒時可以抒發到自己。

Kay希望透過歌曲，令人有情緒時可以抒發到自己。

新歌在台灣找當地團隊拍攝，最令Kay難忘的是拍攝前扭傷腳，令到本來有跳舞部份的拍攝，逼於無奈地取消，「真係要忍病取消跳舞部份，而製片非常好， 佢本身想安排輪椅畀我，但因為要周圍走景所以比較困難，最後，佢安排咗一張露營椅畀我，等我唔使埋位嘅時候可以坐下。」有一段時間沒有說國語的Kay，一直都讀錯導演的名字，「去到臨拍完之前嗰一個鐘，我先知佢個名真正嘅讀音， 我超級抱歉。」Kay特別感謝Beanies的隊友Geor，「佢陪我拍到好夜，又幫我拍花絮片，我好愛佢！」

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最令Kay意外的，是為她化妝的化妝師原來是有份參加Netflix真人騷《The Boyfriend》，「因為拍MV時個節目未播，所以我係事後先知，佢而家勁紅，我好榮幸佢幫我化過妝，佢化得好好，真人超溫柔超nice。」

新歌在台灣找當地團隊拍攝，最令Kay難忘的是拍攝前扭傷腳，令到本來有跳舞部份的拍攝，逼於無奈地取消。 新歌在台灣找當地團隊拍攝，最令Kay難忘的是拍攝前扭傷腳，令到本來有跳舞部份的拍攝，逼於無奈地取消。 新歌在台灣找當地團隊拍攝，最令Kay難忘的是拍攝前扭傷腳，令到本來有跳舞部份的拍攝，逼於無奈地取消。 新歌在台灣找當地團隊拍攝，最令Kay難忘的是拍攝前扭傷腳，令到本來有跳舞部份的拍攝，逼於無奈地取消。 新歌在台灣找當地團隊拍攝，最令Kay難忘的是拍攝前扭傷腳，令到本來有跳舞部份的拍攝，逼於無奈地取消。

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