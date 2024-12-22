kayan9896上月分手扮有拖拍 薛芷倫移除合照證關係今非昔比

吳家忻(kayan9896)深夜宣布與薛芷倫囝囝馬桂烽分手。她在社交平台的限時動態寫道︰「hello多謝各位傳媒朋友呢幾個星期既pm問候！無錯我已經分左手啦～希望大家比啲私人空間我地 我係到講埋之後就唔回應了。再一次多謝大家嘅關心同體諒祝大家merry christmas ！我要訓覺啦bye！」
據了解，kayan9896已跟馬桂烽分手一個月，薛芷倫其實早在上月亦在社交平台移除了母親節有kayan9896的合照。昔日她曾向傳媒表示跟薛芷倫見過面，更獲對方讚她唱歌不錯。
上月稱工作中過聖誕
上月她出席商場被問到如何過聖誕節，她表示可能會在家中舉行派對，更稱可以考慮搞睡衣同喱士做服裝主題，再問到會否叫男友穿喱士，她就傻笑表示不會讓大家窺探她的私生活。當被問到是否會跟男友及未來奶奶過節，她就表示聖誕節好忙，要籌備新歌、新碟及忙於電影宣傳，所以未有計劃如何過。
否認想嫁入豪門
再被問到離開試當真的原因，她表示只是大家都有各自目標，她想專注唱歌拍戲，所以才結束合作。她又指3月在馬桂烽旗下酒店開騷，並非導火線，又否認她是為了嫁入豪門而離開試當真，她說︰「識我朋友都知我唔係一個想嫁入豪門嘅人。人一係有錢，一係無錢，無話嫁唔嫁豪門，拍拖就係拍拖，咁我年輕嘛！我想拍拖咪拍拖，工作都會照做。」
早前甩拖的kayan9896就與友人到泰國散心兼參與當地舉行的音樂節。