kayan9896上月分手扮有拖拍 薛芷倫移除合照證關係今非昔比

吳家忻(kayan9896)深夜宣布與薛芷倫囝囝馬桂烽分手。她在社交平台的限時動態寫道︰「hello多謝各位傳媒朋友呢幾個星期既pm問候！無錯我已經分左手啦～希望大家比啲私人空間我地 我係到講埋之後就唔回應了。再一次多謝大家嘅關心同體諒祝大家merry christmas ！我要訓覺啦bye！」

據了解，kayan9896已跟馬桂烽分手一個月，薛芷倫其實早在上月亦在社交平台移除了母親節有kayan9896的合照。昔日她曾向傳媒表示跟薛芷倫見過面，更獲對方讚她唱歌不錯。