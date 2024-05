薛芷倫家庭照認證

薛芷倫在社交網上載家庭照,當中有kayan9896出現,「Family always comes first. I’m so grateful. Happy Mother’s Day!」照片中kayan9896穿上灰色衫與男友情侶裝,位置更企近中間,明顯得到未來奶奶認證。