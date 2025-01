kayan9896嫁入豪門夢碎 怪異匿枱底狂食提子有原因？

吳家忻(kayan9896) 聖誕節前自揭跟薛芷倫兒子馬桂烽分手,大時大節沒有男友陪伴的她亦不愁寂寞,最近頻頻約上山詩鈉的女兒Hilary一齊玩。不過,嫁人豪門夢碎的kayan9896,日前卻匿枱底狂食提子,行為非常怪異。

kayan9896日前在社交文分享了一段短片,片中見她匿在枱底,並不停把大大粒的青提子放入口,行為怪異,而上山詩鈉的女兒Hilary則坐在地下陪伴。網民都以為她受失戀打擊情緒失控,但原來在除夕夜吃12粒提子,是西班牙的傳統習俗,寓意未來12個月也會行好運,近年更有人將其演變成追求未來的戀愛運,看來kayan9896都非常迷信,並十分渴望有新戀情,她寫道:「I'am counting on these grapes in 2025」黃淑蔓則留言表示:「會唔會太大粒」kayan9896回覆表示:「大粒啲好運啲(我估)」。