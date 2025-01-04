kayan9896嫁入豪門夢碎 怪異匿枱底狂食提子有原因？

吳家忻（kayan9896） 聖誕節前自揭跟薛芷倫兒子馬桂烽分手，大時大節沒有男友陪伴的她亦不愁寂寞，最近頻頻約上山詩鈉的女兒Hilary一齊玩。不過，嫁人豪門夢碎的kayan9896，日前卻匿枱底狂食提子，行為非常怪異。

kayan9896日前在社交文分享了一段短片，片中見她匿在枱底，並不停把大大粒的青提子放入口，行為怪異，而上山詩鈉的女兒Hilary則坐在地下陪伴。網民都以為她受失戀打擊情緒失控，但原來在除夕夜吃12粒提子，是西班牙的傳統習俗，寓意未來12個月也會行好運，近年更有人將其演變成追求未來的戀愛運，看來kayan9896都非常迷信，並十分渴望有新戀情，她寫道：「I'am counting on these grapes in 2025」黃淑蔓則留言表示：「會唔會太大粒」kayan9896回覆表示：「大粒啲好運啲（我估）」。