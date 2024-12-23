kayan9896打俾舊公司原來唔係試當真？昔日合作音樂人有嘢講

吳家忻(kayan9896)在聖誕節前自揭分手要過lonely Christamas，由於不少人認定kayan9896是為了富貴男友馬栓烽拍拖而離開試當真。上周五(20日)，warnermusichk在YouTube上載新片，kayan9896與張天穎、康聰@Zpecial、煒賢@Zpecial一齊飲酒吹水，之後她因為輸掉遊戲，於是表示會打給「我前公司其中一個人」，並問對方「你有冇嬲過我離開咗前公司？」。由於不少人以為電話內的人是試當真其中一員，於是不少人以為她要吃回頭草。

其後因為試當真在社交平台寫道︰「謝謝大家的關心和查問，我們公司台前幕後並無收過節目電話。」令不少人認為kayan9896借此作宣傳，狂轟她可恥兼反骨。事件發酵近一日，kayan9896口中的「前公司其中一個人」今日在社交平台回應，原來是她的好友TIAB。TIAB過去與Tyson Yoshi常有合作，更為kayan9896合作多首出道作品《Be around》，《Not Too Close》及《Think I'm in love》。不過，Tyson Yoshi於今年3月已經unfollow二人的社交帳戶。

Tyson Yoshi與kayan9896及TIAB本身老友鬼鬼，但3 月之後離奇反目。

TIAB留言說︰「唔洗估啦，電話個個其實係我，忙緊台北開個人演唱會，冇留意新聞，冇諗過咁真誠嘅對答都滿城風雨，咁大班人恰個女仔，唔好再帶風向啦，好無聊，睇黎好多人想佢死，但我就撐佢，吹咩！我諗大家都好多疑問，點解係我，忙完整理一下資訊再同大家長話短說。」