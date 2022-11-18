kayan9896提前感受聖誕氣氛 驚喜現身迪士尼當奇妙實習生

kayan9896今日首先化身娛樂事務及服裝部實習組長，帶領LinaBell現身，為賓客送上驚喜外，亦兼任「聖誕歌詠團」一員，於洋溢濃濃節日氣氛的美國小鎮大街呈獻撼動心弦的音樂，以美妙的聖誕樂韻為賓客及其摯愛親朋送上節日祝福。對於kayan9896來說，這是十分新鮮的嘗試，她說：「要當一個稱職的演藝人員絕不容易，因為既要照顧LinaBell的需要，好似平時經理人照顧我一樣，同時亦要關注賓客的即時需求，要一眼關七，所以有小小緊張，幸好有專業的演藝人員已給我專業指導，相信絕對勝任有餘！」至於擔任聖誕歌詠團成員，與演藝人員合唱《Winter Wonderland》一曲，可算是kayan9896一直夢寐以求的演出，她解釋道：「我很享受每個唱歌的時刻，特別是與其他迪士尼表演者合作時，那份默契，還有歌聲上的和諧配合，都能讓我陶醉其中。而且我亦好鍾意今日這身維多利亞復古造型，令我更加投入角色。」

進行聖誕樹亮燈禮

除了擔任樂園的奇妙實習生，kayan9896亦是今年首位幸運賓客為聖誕樹亮燈，在象徵歡樂、夢想與祝福的巨型聖誕樹下，替「夢想成真聖誕樹亮燈禮」進行揭幕，隨經典聖誕樂章，聖誕樹漸漸綻放璀璨亮光，伴隨着漫天飄雪，成為冬日最夢幻的奇妙時刻。kayan9896表示：「好期待與我的家人朋友一同投入香港迪士尼樂園A Disney Christmas，感受聖誕的歡樂魔力，一同點亮奇妙聖誕！」