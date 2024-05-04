Kayan9896新劇《同居少女諸事卜》開鏡扮神婆 193阿Dee爭奪Cloud雲浩影

串流視像平台Viu宣布開拍Viu Original本地原創劇《同居少女諸事卜》，劇情以時下流行的占卜為題材，講述三位生於1997年至2009年間的「Z世代」女生Iris（Kayan9896飾）、Tracy（蘇皓兒飾）和Sammy（雲浩影飾）於同一屋簷下的生活點滴。性格不同的三個女生一邊尋找愛情真諦，一邊探索自我和人生的多樣性，尋找作為女性真正的需求。 Viu於今日舉行《同居少女諸事卜》開鏡記者會，監製伍健雄率領劇集主角雲浩影（Cloud）、吳家忻（Kayan9896）、蘇皓兒（Chloe）、郭嘉駿（193）和何啟華（阿Dee）出席切燒豬儀式，預祝收視長紅！

Kayan9896唔迷信 繼《#她和她的戀愛小動作》後，Kayan9896再度參演Viu Original原創劇，她興奮表示：「今次套劇多咗兩個室友，三個女仔圍埋占卜傾心事，成件事好似返到學生時代。」談到劇中飾演神婆，Kayan9896自言自己不算迷信，並指「戀愛係兩個人嘅事，有問題應該大家拎出嚟傾，唔使求神問卜嘅！不過現階段我就冇乜呢個煩惱。」至於Chloe坦言接拍《同居少女諸事卜》是自肥計劃：「Tracy呢個角色唔只係籃球員，仲要係前港隊成員。我本身好鍾意打波，入行之後一直希望有機會拍一啲同籃球相關嘅題材，所以今次一收到劇本已經十分期待。」