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娛樂
2024-05-04 15:50:51

Kayan9896新劇《同居少女諸事卜》開鏡扮神婆 193阿Dee爭奪Cloud雲浩影

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Kayan9896新劇《同居少女諸事卜》開鏡扮神婆 193阿Dee爭奪Cloud雲浩影

本地原創劇《同居少女諸事卜》舉行開鏡記者會。

串流視像平台Viu宣布開拍Viu Original本地原創劇《同居少女諸事卜》，劇情以時下流行的占卜為題材，講述三位生於1997年至2009年間的「Z世代」女生Iris（Kayan9896飾）、Tracy（蘇皓兒飾）和Sammy（雲浩影飾）於同一屋簷下的生活點滴。性格不同的三個女生一邊尋找愛情真諦，一邊探索自我和人生的多樣性，尋找作為女性真正的需求。

Viu於今日舉行《同居少女諸事卜》開鏡記者會，監製伍健雄率領劇集主角雲浩影（Cloud）、吳家忻（Kayan9896）、蘇皓兒（Chloe）、郭嘉駿（193）和何啟華（阿Dee）出席切燒豬儀式，預祝收視長紅！

《同居少女諸事卜》開鏡，集主角雲浩影、吳家忻、蘇皓兒、193和阿Dee出席切燒豬儀式。

《同居少女諸事卜》開鏡，集主角雲浩影、吳家忻、蘇皓兒、193和阿Dee出席切燒豬儀式。

Kayan9896唔迷信

繼《#她和她的戀愛小動作》後，Kayan9896再度參演Viu Original原創劇，她興奮表示：「今次套劇多咗兩個室友，三個女仔圍埋占卜傾心事，成件事好似返到學生時代。」談到劇中飾演神婆，Kayan9896自言自己不算迷信，並指「戀愛係兩個人嘅事，有問題應該大家拎出嚟傾，唔使求神問卜嘅！不過現階段我就冇乜呢個煩惱。」至於Chloe坦言接拍《同居少女諸事卜》是自肥計劃：「Tracy呢個角色唔只係籃球員，仲要係前港隊成員。我本身好鍾意打波，入行之後一直希望有機會拍一啲同籃球相關嘅題材，所以今次一收到劇本已經十分期待。」

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雲浩影成艷遇擔當

《同居少女諸事卜》圍繞三個女生和五段關係的故事。劇中Cloud周旋在「初戀情人」193和「穩交男友」阿Dee之間，堪稱全劇「艷遇擔當」！問到Cloud如何二揀一，她笑謂無福消受：「嘩，兩個都好好，點輪到我揀？不過佢哋好搞笑，所以對戲時我要一直忍笑，真係好有難度。」她亦笑言兩位男士使出渾身解數討她歡心，讓她受寵若驚，站在一旁的193和阿Dee則揚言為了女神可以隨時大打出手，逗得伊人合不攏嘴。

雲浩影（Cloud）、吳家忻（Kayan9896）、蘇皓兒（Chloe）` 蘇皓兒（Chloe） 193阿Dee爭奪雲浩影
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