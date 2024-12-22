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娛樂
2024-12-22 12:09:43

kayan9896為男友與試當真反面 遭游學修Tyson Yoshi集體unfollow

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kayan9896與Locker分手後數月，與馬桂烽搭上。

kayan9896與Locker分手後數月，與馬桂烽搭上。

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吳家忻(kayan9896)深夜宣布與薛芷倫囝囝馬桂烽分手。男方一直被譽為是城中筍盤，曾跟黃心美拍拖，但同樣只有一年貨仔。有指男方比較愛低調，怕另一半多是非，當時心美跟馬桂烽分手時，正遇上細妹黃心穎爆在的士偷食人夫許志安。如今，kayan9896又是拍拖一年，纏住她的新聞便是跟試當真反目。

黃心美曾跟馬桂烽拍拖，當時她更在網上PO出男友視角，但感情維持一年貨仔。

黃心美曾跟馬桂烽拍拖，當時她更在網上PO出男友視角，但感情維持一年貨仔。

與Locker分手唔夠一年便搭上馬桂烽

現年26歲的kayan9896，因加入YouTube頻道「試當真」成功走紅，近年躋身成時尚界寵兒，獲不少品牌活動邀請出席。kayan9896 與林家熙(Locker) 2020年在試當真影片《唔通佢有男朋友》而認識，繼而擦出愛火， 2021年被爆拍拖及同居後，在IG上載合照認愛，之後不介意狂放閃又情侶檔接Job。直至202211月，有網民發現二人開始沒有互有活動，始發現他們已分手。

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kayan9896於3月出席品牌活動時，公開認愛。

kayan9896於3月出席品牌活動時，公開認愛。

為男友得罪試當真？

kayan9896Locker分手數月後，便戀上馬桂烽，她在3月出席活動時稱跟馬桂烽拍拖半年，並在對方旗下酒店舉行音樂會，當時不少人指她拍到好碼頭唔憂做。

然而，kayan9896在馬桂烽旗下酒店開騷，但似乎未有通知公司，當時游學修就不點名說到︰「我呢種傻仔好易呃，同我傾生意，氹得掂我就好著數，好易搵我笨，我唔識計的，但你面唔畀錢唔畀情唔講義唔講，我就同你死過。」事後更被人發現游學修、Locker、好友Tyson Yoshi、以及YouTube頻道「試當真」，群起取消kayan9896IG關注。kayan9896在酒店開騷之後，跟試當真零往來。

kanyan9896在馬桂烽旗下酒店開音樂會，但似乎未有通知公司。

kanyan9896在馬桂烽旗下酒店開音樂會，但似乎未有通知公司。

Tyson Yoshi︰呢個人，唔回應

今年6月，游學修、許賢與蘇致豪出席活動時，游學修稱自己從沒有關注對方，跟kayan9896沒有不和。許賢就指女方想發展音樂事業才離開「試當真」。至於Tyson Yoshi在出席另一個活動時，一提起kayan9896時，更連講7次「唔回應」，他續指事件已經過去，不希望再提及對方，他說：「呢個人，唔回應，唔講啦，一世都唔回應」。

Tyson Yoshi過去不時跟kayan9896有工作上合作，關係亦不俗，但Tyson已取消關注對方的IG，甚示用「呢個人」去稱呼女方。

Tyson Yoshi過去不時跟kayan9896有工作上合作，關係亦不俗，但Tyson已取消關注對方的IG，甚示用「呢個人」去稱呼女方。