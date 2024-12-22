kayan9896為男友與試當真反面 遭游學修Tyson Yoshi集體unfollow

吳家忻(kayan9896)深夜宣布與薛芷倫囝囝馬桂烽分手。男方一直被譽為是城中筍盤，曾跟黃心美拍拖，但同樣只有一年貨仔。有指男方比較愛低調，怕另一半多是非，當時心美跟馬桂烽分手時，正遇上細妹黃心穎爆在的士偷食人夫許志安。如今，kayan9896又是拍拖一年，纏住她的新聞便是跟試當真反目。

黃心美曾跟馬桂烽拍拖，當時她更在網上PO出男友視角，但感情維持一年貨仔。

現年26歲的kayan9896，因加入YouTube頻道「試當真」成功走紅，近年躋身成時尚界寵兒，獲不少品牌活動邀請出席。kayan9896 與林家熙(Locker) 於2020年在試當真影片《唔通佢有男朋友》而認識，繼而擦出愛火， 2021年被爆拍拖及同居後，在IG上載合照認愛，之後不介意狂放閃又情侶檔接Job。直至2022年11月，有網民發現二人開始沒有互有活動，始發現他們已分手。

為男友得罪試當真？

kayan9896跟Locker分手數月後，便戀上馬桂烽，她在3月出席活動時稱跟馬桂烽拍拖半年，並在對方旗下酒店舉行音樂會，當時不少人指她拍到好碼頭唔憂做。

然而，kayan9896在馬桂烽旗下酒店開騷，但似乎未有通知公司，當時游學修就不點名說到︰「我呢種傻仔好易呃，同我傾生意，氹得掂我就好著數，好易搵我笨，我唔識計的，但你面唔畀錢唔畀情唔講義唔講，我就同你死過。」事後更被人發現游學修、Locker、好友Tyson Yoshi、以及YouTube頻道「試當真」，群起取消kayan9896的IG關注。kayan9896在酒店開騷之後，跟試當真零往來。