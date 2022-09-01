熱門搜尋:
C觀點 柬埔寨詐騙 紅黃碼 天氣 樓市 MIRROR演唱會意外 消暑 消委會 姜濤 游大東 周顯
返回
娛樂
2022-09-01 14:21:14

KAYAN9896第三支個人單曲上架 搵黃溢豪任MV男主角

分享：
KAYAN9896第三支個人單曲上架 搵黃溢豪任MV男主角

KAYAN9896剛有新歌《Hell No》派合，是她第三支個人單曲。

KAYAN9896（吳家忻）由時尚界踩入歌壇，去年與「試當真」拍檔MC $oHo & KidNey合作大熱歌曲《係咁先啦》一鳴驚人，之後推出首支個人單曲《Be Around》，而繼輕快派台歌《Not Too Close》，她第三首個人單曲《Hell No》亦已經派上各大電台及在音樂平台上架。

KAYAN憑甜美笑容以及時尚造型得以人氣急升，新歌《Hell No》為上一首個人作品《Not Too Close》的第二部曲，經歷青瀝的曖昧關係後，最終都要做決定，而今次KAYAN選擇拒絕對方，曲風方面就擺脫前作的輕鬆少女味，以比較成熟的唱法來演繹，她更表示愛情應忠於自己。

Hell No》今次邀來新一代演技派演員黃溢豪擔任MV男主角，兩人在MV中看似相當合襯，並有約會場口，打扮有型靚仔的黃溢豪表現出細心溫柔一面，無奈「襄王有夢，神女無心」，導演花盡心思在另一邊為KAYAN打造了她的「內心世界」，雖知道對方條件不俗，但自知他不是合適的對象，所以到最終黃溢豪也被KAYAN狠狠推開。第三首個人音樂作品命名為《Hell No》， KAYAN就鬼馬表示：「有NO，遲吓當然亦都會有YES嘅時候。」她敬請廣大樂迷密切留意及支持將會推出的作品。

新歌《Hell No》今次邀來黃溢豪擔任MV男主角。 KAYAN與黃溢豪看似合襯，但原來「襄王有夢，神女無心」。 MV導演花盡心思為KAYAN打造了她的「內心世界」。 新歌《Hell No》是KAYAN上首作品《Not Too Close》的第二部曲。
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受