Kayan9896被批劣化走樣難明年青人審美觀 網民反擊指：靚唔靚同紅唔紅無關係

繼激光脫毛公司廣告被批瘦到現胸骨，上圍消失；近日又有網民於討論區出PO，指Kayan9896呢兩年劣化得愈嚟愈勁，比起初出道時外貌勁奇怪，又指人氣只係虛火，甚至係連登仔用嚟反Ca姐（Jessica）嘅工具：「點解出道前同出道後可以個樣咁唔同」、「咁都紅到令我懷疑時下香港年青人審美觀係邊度出咗問題」、「個樣唔多靚，講講下真係有啲似鼎爺」、「本身唔差，但拍落去Jessica度冇得比」、「上神枱真係易」等等。不過，有網民就反擊指Kayan9896有個性：「個樣有辨析度，但唔係傳統意義上嘅『靚女』」、「連登仔眼角好高」、「佢個鼻起碼高，唔係又大又扁」、「有時靚唔靚同佢多唔多job紅唔紅都無乜關係，覺得佢公關做得幾好，無乜負面新聞，拍拖又公開哂」等等。又有網民覺得廣告商鍾意咪得，周圍都見到佢代言啲廣告，收入應該勁過好多女藝人，好多妹妹都叫得出佢個名。