kayan9896讚嘆神徒無處不在 王丹妮冇見羅孝勇5個月自言小別勝新婚

王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、吳家忻（kayan9896）與泰版《流星花園》兩位男演員Dew和Nani，昨日現身尖沙咀FENDI by Marc Jacobs 品牌活動。剛出席完韓國另一個時裝展的kayan9896，為了是次活動已火速飛回港，而她接受傳媒訪問時，亦不禁表示非常頻撲。

kayan9896是BLACKPINK小粉絲，不過她的著衫和影相風格曾被網民批評抄足BLACKPINK的Jennie，日前兩人終在韓國的品牌活動上世紀「同框」，可惜未能成功合照。她更表示同場亦見到MIRROR成員Anson Lo，還大爆神徒（粉絲暱稱）無處不在，就連搭飛機及韓國的酒店樓下也有神徒，非常厲害，並坦言希望在音樂上能與Anson Lo有合作的機會。

昨日的活動上，王丹妮（Louise）與廖子妤（Fish）受訪時被問到可有否收看泰版《流星花園》？Louise笑說：「有留意佢哋，但只係眼看，手同心都勿動。」Louise甜蜜透過老公羅孝勇有幾天假期，特意從澳洲返港為女兒生日送驚喜，兩公婆已5個月沒見，最初也有擔心，但小別勝新婚，並甜笑謂：「我哋都好乖，認定咗對方，唔會傷害對方。」非常恩愛。母親節將至，Louise表示當日剛巧放假，會與女兒食飯慶祝，女兒亦生性表示會自掏銀包讓她揀禮物和買花送給她；至於，Fish表示媽媽下月會隨爸爸來港，媽媽還表示想與她的大型廣告牌打卡。