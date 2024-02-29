KC夥Tsoul組期間限定跳舞組合 盼與海外跳舞明星睇齊

《全民造星V》的KC（黃家灝）及Tsoul（田曜誠）成為期間限定跳舞組合，今日與ROVER同日出道，即場在舞台上跳出道作《GetSilly》。他們自言既夢幻又緊張，沒想過以跳舞明星身份站在舞台上，加上一直都忙於籌備，回想一年前的自己，感覺變化很大。

問到為何是期間限定，Tsoul稱是一個企劃，公司給他們一年時間專注做跳舞相關工作，以跳舞展示不同可能性，屆時有不少成品會放在他們的頻道內。問到今年計劃會推出幾多首作品，Tsoul表示要賣個關子，「依家同你講幾多首都冇咩神秘感。」他稱參加完《造星V》之後，有去學唱歌，希望可以一直加強其他技巧。

他們表示歡迎與任何人合作，互跳大家的作品，希望可以百花齊放，認為香港值得擁有不同類型的音樂。提到「跳舞明星」一詞，KC稱見到公司有不少舞者都逐步成為藝人，認為香港觀眾開始接受及欣賞舞蹈，加上海外特別是韓國有很多跳舞明星，相信香港觀眾會愈來愈接受。KC與Tsoul表示已經密密操練，相信有天可以露出腹肌給大家看。