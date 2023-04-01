Kelly相隔多年推出新歌《風眼》 透露疫情前已收到歌：等咗幾年終於錄到音！

陳慧琳（Kelly) 事隔多年再推出全新廣東單曲《風眼》，她表示非常期待今次新歌面世，說道：「很多年沒有推出新歌，自己都非常期待，這首歌在疫情前已經收到，但因為疫情未能錄音，自己經常聽這個demo，越聽越喜歡，整天想著何時能夠錄音，幾年後終於錄到，對這首歌特別有感覺！」

《風眼》以颱風喻愛情，關係中的掙扎、矛盾如強氣流衝擊著我們的心靈；只有站在風眼位置暫時抽離，好好整理自己才能迎接將來。MV由Kelly擔任女主角，並由Mandy Tam譚旻萱及莫竣名飾演年輕版的自己與戀人。故事講述二人兩小無猜於求學時期相戀，男生（莫竣名飾）充滿藝術天份，女生（Mandy Tam飾）默默在旁支持更為對方買下昂貴畫具，希望對方能夠繼續追夢。及後男方赴日本深造，二人靠書信與長途電話聯繫，可惜一天女方收到寫上「Forget Me」（忘掉我）的明信片，從此天各一方。