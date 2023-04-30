Kelly陳慧琳與Anson Lo盧瀚霆曾合作《打字機》MV 讚教主可塑性高盼再合作

陳慧琳(Kelly)及MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)今日(30日)出席於沙田馬場舉行的年度春季盛事《富衛保險冠軍賽馬日》，首先由Kelly打頭陣跳唱《大日子》和《花花世界》熱身，Anson Lo跳唱《Mr. Stranger》和《Money》進一步推高氣氛。Kelly受訪時大讚Anson Lo跳舞夠勁台型十足，希望將來有機會合作，不過就笑言自己只負責唱，留給Anson Lo主力跳舞。

Kelly表示，疫情後首次在馬場表演，特地選唱兩首快歌。她自爆近日在家中練舞被兒子嫌嘈，「我今日出來表演佢哋話Good Show，因為我日日喺屋企跳唱呢兩首歌，聽到佢哋頭都痛，叫我靜啲。」她預告將於5月尾推出全新風格的快歌《談情的價值》，故此近期都要逐步keep fit，要控制胃口。問到何時開紅館演唱會，她表示也很掛念粉絲，但嫌重複演唱舊作太悶，故希望多推出幾首新歌才作考慮，預計最快要到明年。

讚 Anson Lo乖巧有型

今日跟Anson Lo同場表演，Kelly大讚Anson Lo跳得好型，她又憶述曾與Anson Lo在2018年的國語歌《打字機》合作，「覺得佢好型、好乖巧、好好笑容，同埋好專業，好聰明，再見番佢，都讚佢做得好，冇諗過佢成為歌手，因為唔知佢識唱歌，覺得佢扮乜似乜，因為嗰首《打字機》要著六十年代衣服，唔係個個啱，現在見他《Mr. Stranger》扮吸血鬼，可塑性好高。」不過她笑言若再合作，她只會負責唱，交由Anson Lo主力跳舞。當知道神徒為了看Anson Lo表演通宵排隊兩日，她大嘆做粉絲都辛苦，但這樣娛樂圈才會百花齊放。

囝囝未到追星年紀

問到兒子可有請Kelly代為向Anson Lo集郵，她笑言兒子未到追星年紀，甚至未見過他們有睇女仔的跡象，「未聽過佢哋講邊個女仔好靚好hot，因為真嘢唔會拎出嚟講。」問到兒子有否讚她靚和hot，Kelly笑謂：「咁又無咁核突，阿媽點會hot。」