Kelly陳慧琳開騷壓力大自動減磅 入紙申請明年4月開香港個唱

泰國女演員兼模特兒「大能」Thanaerng(Kanyawee Songmuang)應邀來港出席品牌活動，昨日於尖沙咀的Bottega Veneta期間限定店開幕禮上跟陳慧琳(Kelly)、劉俊謙及廖子妤同場。Thanaerng以流利英語表示喜歡香港地道小吃，今次行程相當緊湊，故沒有時間行街購物，希望可以去到主題樂園及參觀藝術館。

想搵軒仔Sammi任嘉賓 Kelly正舉行巡迴演唱會，她自言因有壓力才成功保持體態，在疫情期間開始，Kelly脤了兩個碼，雖然她目前並非最瘦狀態，但尚算滿意。Kelly指每場巡迴騷都為歌迷帶來小驚喜，透露已入紙申請明年4月舉行香港個唱，計劃開五至六場，並稱：「如果開得成就，成個rundown就轉晒，加多啲surprise嘢，想搵返軒仔、Sammi一齊唱吓歌。」Kelly歌迷到時又要撲飛。