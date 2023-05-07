韓國人氣男團VIXX主唱KEN今日現身V Walk，出席其個人香港簽唱會，與一眾港迷近距離互動。繼2017年和隊友來港舉行演唱會後，KEN首度單獨訪港出席活動，吸引大批粉絲到場支持。活動上，KEN與幸運的粉絲大玩互動遊戲之餘，更特別為粉絲獻唱中文歌曲，相當有心思！

廣東話打招呼

即將迎來出道11周年的KEN，2012年以VIXX主唱身份出道，憑靚聲及歌藝贏得支持。今次訪港，大批粉絲為一睹KEN風采，獲在活動開始前一早到場霸靚位，更有人帶手燈和手幅等應援物到場支持偶像。KEN甫登場即引起熱烈的歡呼尖叫聲，粉絲亦高舉手幅迎接偶像。作為隊內的「撒嬌擔當」，KEN不時向粉絲單眼放電、派心作回應，又入鄉隨俗，用廣東話向現場粉絲和傳媒打招呼，並分享相隔6年再見港迷及首次獨自來港出席活動的感想。