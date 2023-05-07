韓國人氣男團VIXX主唱KEN今日現身V Walk，出席其個人香港簽唱會，與一眾港迷近距離互動。繼2017年和隊友來港舉行演唱會後，KEN首度單獨訪港出席活動，吸引大批粉絲到場支持。活動上，KEN與幸運的粉絲大玩互動遊戲之餘，更特別為粉絲獻唱中文歌曲，相當有心思！
廣東話打招呼
即將迎來出道11周年的KEN，2012年以VIXX主唱身份出道，憑靚聲及歌藝贏得支持。今次訪港，大批粉絲為一睹KEN風采，獲在活動開始前一早到場霸靚位，更有人帶手燈和手幅等應援物到場支持偶像。KEN甫登場即引起熱烈的歡呼尖叫聲，粉絲亦高舉手幅迎接偶像。作為隊內的「撒嬌擔當」，KEN不時向粉絲單眼放電、派心作回應，又入鄉隨俗，用廣東話向現場粉絲和傳媒打招呼，並分享相隔6年再見港迷及首次獨自來港出席活動的感想。
與粉絲玩遊戲
之後，KEN和幾位幸運粉絲大玩遊戲互動，作更近距離的接觸。首先由兩位粉絲分別為上月初生日的KEN設計生日卡；而閒時喜歡畫畫的「壽星仔」亦在旁幫手綴粉絲的畫作。現場的粉絲更特別唱出VIXX《Now We》一曲，憑歌寄意承諾一起走下去，令KEN既驚喜又感動。此外，KEN又和兩位打扮成向日葵的粉絲大玩「心有靈犀」，考驗粉絲和自己的默契，勝出的粉絲更贏得和KEN單獨擺心心甫士合照的機會，羨煞一眾台下粉絲。
其後，KEN向商場代表致送親筆簽名海報，大會亦為KEN送上紅色大花束及生日蛋糕卡牌，以補祝KEN上月生日。在活動尾聲，KEN為答謝香港粉絲的支持亦特地走到台下與到場支持的粉絲大合照留念，並為100位粉絲送上親筆簽名海報，活動就在一片歡樂的氣氛下圓滿結束。