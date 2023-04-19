KEN@VIXX首度單拖訪港 下月出席簽唱會大展歌喉

韓國男團VIXX成員之一的KEN（李在煥）宣布以個人姿態襲港，將於5月7日下午3時現身V Walk出席「V Walk x [email protected]簽唱會」，與一眾香港STARLIGHT (VIXX粉絲暱稱)見面。屆時，KEN會和現場的STARLIGHT大玩遊戲並為粉絲簽名留念，來個近距離接觸之餘，作為隊內主唱的他當然亦會一展歌喉冧粉絲！

搞見面會慶生

剛在月初過31歲生日的KEN，早前在首爾舉辦一連兩場的見面會與粉絲一同慶祝。見面會上，KEN用他的招牌歌聲和各式各樣的互動環節和粉絲交流，展現他既「唱得」又「玩得」的一面。兩位隊友LEO和HYUK也有現身作嘉賓，令粉絲相當驚喜。而KEN跳唱近期大熱女團NewJeans及IVE的歌曲，更令全場氣氛一度陷入瘋狂狀態。