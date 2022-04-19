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娛樂
2022-04-19 15:59:06

Kendrick Lamar確定睽違5年新碟下月推出

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Kendrick Lamar5年前《DAMN》，歌詞的精闢令他一躍成為新一代饒舌詩人。

剛於《Super Bowlhalftime show》與Dr. Dre、Snoop Dogg、Eminem、Mary J. Blige及50 Cent等一班hip hop R&B巨星合作的Kendrick Lamar，職業生涯曾獲14個格林美獎，5年前發行的專輯《DAMN》，更奠定他新一代饒舌詩人的地位，歌詞言之有物的Kendrick Lamar，吸引了Marvel Studios注意，特別邀請他負責《》(Black Panther)的電影配樂，交出了亮麗的成績。

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能夠與Snoop Dogg、Mary J. Blige、Dr. Dre及Eminem並列，Kendrick Lamar身處樂壇一線地位。

睽違5年，Kendrick Lamar在他的個人網站 oklama.com公布，513日發行第 5張個人專輯《Mr. Morale & the Big Steppers》。其實去8月，他就宣布碟會是他在Top Dawg Entertainment的最後一張專輯後，估計未來兩星期新歌會陸續繹出，會這張新專輯造勢。

▲Kendrick Lamar去年8月宣布Mr. Morale & the Big Steppers》的消息。

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