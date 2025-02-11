Kendrick Lamar《超級碗》萬人合唱diss歌《Not Like Us》成網絡熱搜(有片)

剛於《第67屆格林美獎頒獎禮》憑藉diss Drake歌曲《Not Like Us》，橫掃5大獎項的Kendrick Lamar，在《第59屆超級碗》(Super Bowl 59)的13分鐘《Apple Music Super Bowl Halftime Show》表演中，帶來一場精彩的年度焦點演出，還有重新將喇叭褲，帶回男士潮流衣著裡，並成為美國網絡的話題熱搜。
Kendrick Lamar不但與SZA合作演唱《luther》和電影《黑豹》主題曲《All The Stars》，演出高潮則是全場陪他合唱那首diss神曲《Not Like Us》。外國網友留言稱，希望Drake沒有收看該節目，否則必定爆血管收場。此外，Samuel Jackson與Drake的前女友Serena Williams於舞台上亮相，亦為演出增加不少亮點。
對於《Not Like Us》這首歌曲，被稱為定義才是真正的hip hop，Kendrick Lamar完騷後稱，「我將自己的熱情帶進演出，無論台下有幾多觀眾，希望大家能更認真看待饒舌，把它當作一種真正的藝術形式。」他指《Not Like Us》不但只是一首diss歌，更是他保持hip hop文化「不妥協、去對戰」的本質，他稱：「不在乎別人如何看待，對我而言，藝術家的態度才是最重要。」