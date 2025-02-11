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娛樂
2025-02-11 16:30:00

Kendrick Lamar《超級碗》萬人合唱diss歌《Not Like Us》成網絡熱搜(有片)

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在水桶褲橫行的年代，Kendrick Lamar的喇叭牛仔褲成為談論焦點。

在水桶褲橫行的年代，Kendrick Lamar的喇叭牛仔褲成為談論焦點。

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剛於《第67屆格林美獎頒獎禮》憑藉diss Drake歌曲《Not Like Us》，橫掃5大獎項的Kendrick Lamar，在《第59屆超級碗》(Super Bowl 59)13分鐘《Apple Music Super Bowl Halftime Show》表演中，帶來一場精彩的年度焦點演出，還有重新將喇叭褲，帶回男士潮流衣著裡，並成為美國網絡的話題熱搜。

Kendrick Lamar不但與SZA合作演唱《luther》和電影《黑豹》主題曲《All The Stars》，演出高潮則是全場陪他合唱那首diss神曲《Not Like Us》。外國網友留言稱，希望Drake沒有收看該節目，否則必定爆血管收場。此外，Samuel JacksonDrake的前女友Serena Williams於舞台上亮相，亦為演出增加不少亮點。

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Samuel Jackson完騷後上載與Kendrick Lamar一起hang out的相片，稱今次表演是場革命。 Kendrick Lamar被指代表了hip hop文化的本質。 Kendrick Lamar身上的訂製版Martine Rose外套，印有他創立的創意機構pgLang的名字。 扮演「山姆大叔」的Samuel Jackson。

對於《Not Like Us》這首歌曲，被稱為定義才是真正的hip hopKendrick Lamar完騷後稱，「我將自己的熱情帶進演出，無論台下有幾多觀眾，希望大家能更認真看待饒舌，把它當作一種真正的藝術形式。」他指《Not Like Us》不但只是一首diss歌，更是他保持hip hop文化「不妥協、去對戰」的本質，他稱：「不在乎別人如何看待，對我而言，藝術家的態度才是最重要。」

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