Kendrick Lamar《超級碗》萬人合唱diss歌《Not Like Us》成網絡熱搜(有片)

在水桶褲橫行的年代，Kendrick Lamar的喇叭牛仔褲成為談論焦點。

剛於《第67屆格林美獎頒獎禮》憑藉diss Drake歌曲《Not Like Us》，橫掃5大獎項的Kendrick Lamar，在《第59屆超級碗》(Super Bowl 59)的13分鐘《Apple Music Super Bowl Halftime Show》表演中，帶來一場精彩的年度焦點演出，還有重新將喇叭褲，帶回男士潮流衣著裡，並成為美國網絡的話題熱搜。

Kendrick Lamar不但與SZA合作演唱《luther》和電影《黑豹》主題曲《All The Stars》，演出高潮則是全場陪他合唱那首diss神曲《Not Like Us》。外國網友留言稱，希望Drake沒有收看該節目，否則必定爆血管收場。此外，Samuel Jackson與Drake的前女友Serena Williams於舞台上亮相，亦為演出增加不少亮點。