Kenji范麒智撇甩老友 孖ViuTV女神拍節目急救腦霧問題

Kenji繼去年跟同門好友Martin王智騫拍攝《甜酸苦辣鮮》後，再為ViuTV拍攝綜藝節目《腦霧研究所》，今次拍檔則是ViuTV女神Shirley沈殷怡，節目針對大家在疫情後可能出現腦霧狀況，為觀眾開啟記憶力及動腦筋等挑戰，雖然今次沒有老友Martin坦言有點緊張，但Kenji就表示：「Shirley教咗我好多嘢，佢係個比較有經驗嘅前輩，佢教咗我好多唔同嘅記憶方法，喺呢個節目都玩得好開心。」節目剛剛完成拍攝，暫定安排4月底至5月期間出街，名校出身的Kenji謙稱：「讀書都正正常常，唔係特別優秀啦！不過喺呢個節目裏面，其實覺得自己記憶力勁咗好多，因為入面有啲好考記憶力嘅遊戲。」Kenji在活動上分享穿配心得，亦愛戴不同飾物來配搭，他笑言主要開支在買衫及飲食方面，兩者花費同樣偏多。