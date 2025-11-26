Kep1er下周襲港西沙開騷 EVERGLOW翌日同場辦見面會越洋表心意

Kep1er、EVERGLOW先後在下周六及日到西沙GO PARK開騷 。

韓國人氣女團Kep1er繼今年1月參與「香港新春花車巡遊」與粉絲短暫相聚後，成員們將於12月6日踏上香港舞台；到翌日(12月7日) ，EVERGLOW亦再度降臨香港，兩隊女團均在西沙GO PARK為歌迷使盡渾身解數。 錄影片表心意 Kep1er展開巡迴演唱會強勢回歸，正式與香港 Kep1ian（官方粉絲名）再次見面。Kep1er以清新甜美形象深受全球粉絲喜愛，今年8月推出的第七張迷你專輯《BUBBLE GUM》展現出截然不同的新風格。專輯以清新復古的夏日主題為靈感，演繹融合懷舊與現代感的青春氛圍；其中甜辣電音與強烈Girl Crush氣場並存，展現團體能量爆棚、突破自我的華麗蛻變。為表達對香港粉絲的思念，Kep1er特別錄製影片送上問候，並透露正在全力準備演唱會舞台，希望以更升級、更精彩的演出回饋一直支持她們的Kep1ian，共同創造最難忘的回憶。

雖然成員永恩因健康因素暫停活動，將缺席本次香港場演出，但其餘 6位成員也將「連永恩的一份」全力以赴，誓要為Kep1ian帶來滿載能量、毫不留白的震撼舞台。

共創專屬回憶 另一方面，K-POP女團EVERGLOW已定12月7日再度降臨香港，舉行《EVERGLOW 2025 ASIA FANMEETING TOUR: 4EVERGLOW IN HONG KONG》，與香港FOR·EVER（官方粉絲名）時隔一年多再次見面。自2019年出道以來，EVERGLOW以強烈的舞台魅力與獨特音樂風格為人所熟識。從出道曲《Bon Bon Chocolat》、之後的《Adios》與《FIRST》，到近年的《SLAY》與《ZOMBIE》，每支作品都展現出爆發性舞台能量。2025 年，EVERGLOW與新經理人公司CHXXT合作，由E:U、SIHYEON、ONDA、AISHA四位成員展開新旅程，開啟全新篇章。

為回饋粉絲的熱愛，本次香港站將升級多項粉絲福利。合照環節將改為4:4、4:2 以及 4:1 三種形式，讓粉絲能與EVERGLOW一同留下珍貴照片，定格專屬美好瞬間。此外，亦新增了簽名會環節，讓粉絲能與成員進行近距離的互動交流，體驗更溫馨、更具紀念價值的見面時光。 此外，EVERGLOW特別錄製影片向香港粉絲送上問候，表達「非常想念 FOR·EVER」，並表示正全力準備演出，希望帶來更精彩、更貼近粉絲的舞台，並與粉絲共同度過最美好的夜晚。