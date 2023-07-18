Kiki張凱娸去年驚爆性愛片陷人生低潮 創業開蠟燭香水教室獲男友KLau支持

參加《全民造星III》的Kiki（張凱娸），近年主力以演員身份發展，她同時亦是位蠟燭與調香師，去年爆出性愛片風波，令經歷人生低潮期的Kiki情緒一度低落，在一年間振作起來，她發現在製作蠟燭香水的過程中能治癒自己的身心靈，所以Kiki將自己的興趣轉化成專業，考獲三張蠟燭及調香師證書，最近她更以六位數字投資於觀塘開創一所小型的蠟燭香水工作室，正式展開人生新一頁。Kiki說：「我好鍾意有香味嘅嘢，我覺得香味係代表每一個人獨一無二嘅回憶，平時每個月花喺蠟燭、香水度嘅使費好大，朋友鼓勵我不如自己試吓做啦！所以就令我有搞工作室嘅計劃，工作室嘅名叫Amoi，客家話代表親愛的，係我嫲嫲經常叫我嘅稱呼，非常有親切感，藉此紀念我已經過世嘅嫲嫲；而蝴蝶logo係象征人類靈魂，提醒我哋生命短暫即逝，同時代表着生命周而復始。只要永遠對未來勇於懷抱希望，定有活下去嘅意義。希望借它送給每一位顧客和學生一個祝福！」

投資六位數字 日前工作室舉行開幕，Kiki一班圈中好友CY陳宗澤、Hillary劉沛蘅、林熙彤、吳肇軒、盤菜瑩子、莊韻澄等也來撐場，當然少不了一直支持、不離不棄的男友KLau（劉瑞祈），令Kiki十分感動，她說：「喺呢行識到呢班朋友咁撐我，真係好開心，一切在心中。其實佢哋仲做咗白老鼠，之前我教佢哋整蠟燭，過程係好relax同開心。」用上六位數字投資，人生首次創業，Kiki特別緊張，她說：「其實每個月要交租，對我都好有壓力架，所有嘢由公司名、設計、咭片、貼紙、IG都一手一腳做，希望作品做得好，遲啲開網購平台、開分店，哈哈。開工作室其中最重要嘅係想搵到知音人，一路以嚟都有人想crossover合作，水晶、永生花等等，融入身心靈嘅元素，我好期待可以合作。唔好覺得我係星級導師，我只係希望多啲人可以體驗，互相分享交流！」去年經歷了人生低潮期，Kiki正面看待，她說：「工作少咗，我就增值自己，發覺製作蠟燭嘅me time係自己同自己相處，好寧靜，發覺真係好治癒，好希望將呢種正能量帶畀大家。」