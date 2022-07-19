Kiki鬧出風波後終於蒲頭 孖KLAU下廚證情未變

27歲的KiKi（張凱娸）於6月初疑似流出不雅影片，捲入風波後逾個半月，Kiki終於再度活躍社交平台，連日來均有出Story分享近況。

情侶檔下廚

Kiki近年活躍娛樂圈，接拍過ViuTV劇集《二月廿九》、《太平紋身店》、《940920》及電影《假冒女團》等，又為林家謙的《拼命無恙》及張天賦（MC）的《記憶棉》任MV女主角。Kiki亦曾參加2020年播出的選秀節目《全民造星III》，並與同季參賽者KLAU（劉瑞祈）發展成情侶關係。不過，早前鬧出性愛片疑雲後，網民相當關注Kiki與KLAU的感情狀況。前日，《造星III》的CY（陳宗澤）就在IG限時動態公開Kiki與KLAU的「煮飯仔」片段，得知CY當日相約二人飯聚，同場還有已簽英皇的Polly（劉若寶），Kiki為大家下廚，KLAU則在旁邊幫手，表現恩愛又合拍，以行動證明並沒有分手。

對於早前網上流傳的性愛片段，影片看到一對男女一絲不掛，Kiki跟舊愛被指就是片中主角，而男事主原來已經成家立室，其妻早前在IG寫：「我同我老公都係單身嘅狀態下一齊，求婚、結婚、生育都係計劃之內，一切都唔係意外。希望大家唔好再亂講去攻擊我哋。」更間接承認片中人就是其丈，她留言：「我哋亦都唔會保留同前度一齊嘅時候嘅相或影片（包括社交平台、個人手機及電腦），至於別人點樣處理同前度嘅嘢係別人嘅事，每個人嘅處理方法都唔同，所以影片點解會流出我哋都真係無從得知。」Kiki則沒有正面回應，而網民亦對其遭遇深表同情。