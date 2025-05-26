Kim Kardashian巴黎搶劫案 主犯被判刑8年 感謝法國秉公調查

剛升級成為律師的美國名媛Kim Kardashian，2016年在法國巴黎，遭遇一宗震驚全球的搶劫案，最近該案件審判終於結束。據美國媒體報導，當時Kim Kardashian在巴黎Hôtel de Pourtalès中，被10名持械匪徒搶走數百萬美元的現金和珠寶。
事件發生時，Kim Kardashian與家人正在巴黎參加時裝周，住在酒店內的她，儘管有保安人員隨行，但持械劫匪在凌晨闖入該大樓，將她綁起並搶走價值600萬美元的珠寶及現金和信用卡等，所幸事件並未造成傷亡。
此次審判中，被控為頭目69歲 Aomar Aït Khedache，被檢察官要求判處10年徒刑，而案件共有12人被起訴，一人在審判前已去世，另一人因病患被宣布不適合接受審判。法院最終判處主犯有期徒刑8年，其中5年緩刑。其他被告因組織犯罪、搶劫等罪名被判刑，但大部分已經服刑獲釋。此外，兩名被告被判無罪，其中一人則需向Kim Kardashian及Hôtel de Pourtalès支付5,000歐元的賠償金。
審訊結束後，Kim Kardashian發了一份聲明，感謝法國當局，稱讚他們對案件持續調查和公正審理，她說：「這宗案件是我一生中最恐怖的經歷，給我和家人留下深深的傷痕」她還提到將繼續為正義發聲。