Kim Kardashian巴黎搶劫案 主犯被判刑8年 感謝法國秉公調查

剛升級成為律師的美國名媛Kim Kardashian，2016年在法國巴黎，遭遇一宗震驚全球的搶劫案，最近該案件審判終於結束。據美國媒體報導，當時Kim Kardashian在巴黎Hôtel de Pourtalès中，被10名持械匪徒搶走數百萬美元的現金和珠寶。

事件發生時，Kim Kardashian與家人正在巴黎參加時裝周，住在酒店內的她，儘管有保安人員隨行，但持械劫匪在凌晨闖入該大樓，將她綁起並搶走價值600萬美元的珠寶及現金和信用卡等，所幸事件並未造成傷亡。