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娛樂
2025-05-22 20:00:00

Kimberly Kardashian法務學習畢業 即將升格成為律師

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Kardashian在IG上載法務學習畢業，只差專業試就升格成為律師。

Kardashian在IG上載法務學習畢業，只差專業試就升格成為律師。

美國網紅名媛、Kanye West前妻Kimberly Kardashian，時隔6年終於從法學院課程畢業，朝著成為律師的夢想邁進一大步。據美國美國媒體報道，Kardashian完成了「律師事務所學習計畫(LOSP)」課程，並已獲得參加加州律師考試資格。

LOSP是一個特別的學習制度，允許學生在律師事務所或法律事務所的律師指導下，進行為期4年的法律實務學習。在加州，學生可以通過完成LOSP計畫來參加律師資格考試，而無需傳統的法學院學位。

 

Kardashian的父親是法律界名人，因此成為律師是她的夢想。 Kardashian早前在比華行山希爾頓酒店，舉行一個活動，宣布即將成為律師。 Kardashian除了是名媛，又即將得到律師專業資格。

每位參加者在開始這個計畫後，必須每月完成至少18個小時的法律教育，並通過一項被稱為「Baby Bar」的基礎法律考試。Kardashian在兩年內經過4次考試，終於在2021年通過Baby Bar考試，這項考試的通過率僅20%。因此她距離最終的律師資格，只差考試這一步。

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為了慶祝即將成為律師，Kardashian在比華行山希爾頓酒店舉行了一個小型活動，並在Instagram分享一張自戴著畢業帽的照片，她感慨寫：「你們都和我一起走過了這段旅程。」

Kardashian是著名律師Robert Kardashian的女兒，羅伯特曾在1995年擔任OJ Simpson謀殺案的辯護律師。她選擇法律這條路，正是為了紀念父親的影響與教誨。

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Kimberly Kardashian法務
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