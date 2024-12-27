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娛樂
2024-12-27 17:30:08

KinKi Kids將成過去 堂本剛堂本光一除夕合體宣布改團名發展

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KinKi Kids的經典組合名將成過去式。

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日本經典組合KinKi Kids成軍31年，45歲成員堂本剛今年1月與女團「桃草」隊長百田夏菜子閃婚，並宣布離巢作獨立發展，本月31日大除夕及元旦，堂本剛會與隊友堂本光一再度合體，大阪巨蛋舉行跨年演唱會《KinKi Kids Concert 2024-2025 DOMOTO》，到1月12及13日將移師東京巨蛋繼續開騷。

堂本剛與堂本光一再度合體，除夕日起舉行跨年演唱會。

堂本剛與堂本光一再度合體，除夕日起舉行跨年演唱會。

近日，有日媒爆料指KinKi Kids已定除夕夜首場當日，公布組合改名的重磅消息。 KinKi Kids1993年成立，1997年正式出道，由於兩位成員同樣於關西近畿地區出生，曾以「KANZAI BOYA」姿態發展，其後由事務所已故創辧人Johnny喜多川把團名改為KinKi Kids（近畿小子）。

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KinKi Kids至今累積30年的音樂成就，但隨住Johnny喜多川死後被翻生前的性侵醜聞，尊尼事務所已改名營運，而旗下多個團體也相繼改名，KinKi Kids亦不例外，也選擇以新名稱重新出發據知，堂本剛、堂本光一已決定好新團名，還透露新名會令所有粉絲都接受，安排在除夕的大阪巨蛋演唱會上親自向歌迷公布消息。事實上，KinKi Kids同門師弟們為了「去Johnny化」先後改名，KinKi Kids將會繼師弟WEST.SUPER EIGHTtimelesz後，成為公司第四隊改名的組合。

KinKi Kids於1993年組成後，在1997年正式出道。 KinKi Kids憑首支單曲《玻璃少年》一炮而紅。 KinKi Kids除夕合體，屆時二人會親自宣布新團名。

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