KinKi Kids將成過去 堂本剛堂本光一除夕合體宣布改團名發展

近日，有日媒爆料指KinKi Kids已定除夕夜首場當日，公布組合改名的重磅消息。 KinKi Kids自1993年成立，1997年正式出道，由於兩位成員同樣於關西近畿地區出生，曾以「KANZAI BOYA」姿態發展，其後由事務所已故創辧人Johnny喜多川把團名改為KinKi Kids（近畿小子）。

KinKi Kids至今累積30年的音樂成就，但隨住Johnny喜多川死後被翻生前的性侵醜聞，尊尼事務所已改名營運，而旗下多個團體也相繼改名，KinKi Kids亦不例外，也選擇以新名稱重新出發。據知，堂本剛、堂本光一已決定好新團名，還透露新名會令所有粉絲都接受，安排在除夕的大阪巨蛋演唱會上親自向歌迷公布消息。事實上，KinKi Kids同門師弟們為了「去Johnny化」先後改名，KinKi Kids將會繼師弟WEST.、SUPER EIGHT及timelesz後，成為公司第四隊改名的組合。